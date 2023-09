In diesem Artikel: X-Wedge V-Twin nach S&S-Vorbild

X-Wedge 121 mit 1.976 Kubik, 103 PS und 158 Nm

Cruiser X-Wedge Ranger RX 2000

Fulldresser-Cruiser X-Wedge Rover RL 2000

Cruiser-Gespann X-Wedge Voyager VS 2000

Cruiser-Trike X-Wedge Vanguard VT 2000

Sport-Trike X-Wedge Walker WR 1000

X-Wedge mit moderner Ausstattung

Verfügbarkeit und Preise

Fazit

Am 9. September 2023 erschien die neue Marke X-Wedge überraschend im Rahmen der Messe Moexpo in China. Hervorgegangen anscheinend aus der bereits seit 1988 bestehenden Huansong Industrial Group in Chongqing. Gleich 5 verschiedene Fahrzeuge präsentierte X-Wedge als serienreife Exponate: zwei Cruiser, ein Cruiser-Gespann und zwei Trikes. Alle angetrieben von einem luftgekühlten V-Twin nach US-Vorbild mit knapp 2 Liter Hubraum. Bei Harley-Davidson gibt es so große Big Twins bisher nur für die neuen CVO-Topmodelle.

X-Wedge V-Twin nach S&S-Vorbild Dem Vernehmen nach stammt die Technik des Big Twins vom gleichnamigen X-Wedge des renommierten Motorenherstellers S&S Cycle aus Viola, Wisconsin in den USA. Diesen Triebwerkstyp hat S&S inzwischen nicht mehr im eigenen Sortiment. Eckdaten des X-Wedge: luftgekühlter V-Twin mit 56 Grad Zylinderwinkel und 3 untenliegenden, zahnriemengetriebenen Nockenwellen sowie 4 Stoßstangen zu den jeweils 2 Ventilen pro Zylinder (ohv).

X-Wedge 121 mit 1.976 Kubik, 103 PS und 158 Nm Künftig wird der X-Wedge wohl in China gefertigt, in der bekannten Ausführung mit knapp 121 cubic inch. Genauer ergeben sich mit jeweils rund 108 Millimeter Bohrung sowie rund 108 Millimeter Hub 1.976 Kubik. Ebenfalls übernommen wird das Verdichtungsverhältnis: 9,75:1. Laut X-Wedge in China beträgt die Nennleistung 103 PS (76 kW) bei 5.000/min, das maximale Drehmoment 158 Nm bei 3.000/min. Früher – den Typ X-Wedge gab es von S&S ab 2007 – wurden deutlich höhere Werte genannt. Dafür seien Verbrauch und Abgaswerte nun optimiert, inklusive Abschaltung des thermisch hochbelasteten hinteren Zylinders im Stand.

Cruiser X-Wedge Ranger RX 2000 Quasi das Einsteigermodell von X-Wedge ist der Cruiser Ranger RX 2000. Design-Vorbild, offensichtlich: Harley-Davidson. Mit Starrrahmen-Look am Heck (Hardtail), Lowrider-Sitzhöhe (700 Millimeter) und großem Benzintank (18 Liter). Die Ranger RX 2000 rollt auf Cruisetec-Reifen von Metzeler, vorn im Format 130/70-18, hinten im Format 180/60-16.

Fulldresser-Cruiser X-Wedge Rover RL 2000 Auf der Basis des Cruisers Ranger RX 2000 hat X-Wedge einen besonders komfortablen und üppig ausgestatteten Fulldresser namens Rover RL 2000 aufgebaut. Inklusive typische Frontverkleidung, Seitenkoffer, gepolstertes Topcase und Audiosystem von JBL. Mit ebenfalls 18 Liter Sprit im Tank soll die Rover über 400 Kilogramm wiegen – ebenfalls typisch für Fulldresser.

Cruiser-Gespann X-Wedge Voyager VS 2000 Ebenfalls auf Basis des Cruiser-Modells Ranger RX 2000 hat X-Wedge das Gespann Voyager VS 2000 konstruiert. Besonderheit: Das dritte Rad am Beiwagen wird per Differenzial mit angetrieben. Das ABS wirkt ebenfalls auf die Scheibenbremse am dritten Rad.

Cruiser-Trike X-Wedge Vanguard VT 2000 Eine Variation des Fulldressers Rover RL 2000 ist wiederum das Trike namens Vanguard VT 2000. Mit den beiden Hinterrädern ist der Fulldresser natürlich noch schwerer und wiegt rund 500 Kilogramm. Herstellerangabe: 490 Kilogramm.

Sport-Trike X-Wedge Walker WR 1000 Aus der Cruiser-Reihe fällt das eher sportlich konzipierte Trike namens Walker WR 1000, das an die Fahrzeuge von Can-Am erinnert: mit zwei gelenkten Rädern vorn und einem angetriebenen Rad hinten. Mit 23 Liter Sprit im Tank wiegt das Sport-Trike von X-Wedge angeblich 360 Kilogramm. Als Antrieb kommt hier nicht der luftgekühlte Big Twin zum Einsatz, sondern ein etwas kleinerer, wassergekühlter V-Twin mit 975 Kubik und 4 Ventilen pro Zylinder. Spitzenleistung: 81,5 PS (60 kW) bei 7.500/min, maximales Drehmoment: 80 Nm bei 5.500/min. Kombiniert ist das modernere Triebwerk mit einer stufenlosen Variomatik (CVT), Rückwärtsgang inklusive.

X-Wedge mit moderner Ausstattung Mit LED-Leuchten, TFT-Farbdisplays, ABS, Schlupfregelung, Tempomat, Reifenluftdruck-Kontrollsystem und Funkschlüssel-System (keyless) sind diese ersten 5 Modelle von X-Wedge modern ausgestattet. Hinzu kommen Reifen von Metzeler und Zahnriemen von Gates. Lediglich die Bremsen sind bisher noch mit X-Wedge-Beschriftung versehen.

Verfügbarkeit und Preise Wann die ersten 5 Modelle von X-Wedge in China in den Handel kommen, ist bisher nicht bekannt. Preise verkündete X-Wedge ebenfalls noch keine. Ob X-Wedge langfristig aus China exportieren will, womöglich nach Europa oder gar in die USA, ist bislang unklar.

