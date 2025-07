Über 100 km/h mit Pedalen: E-Moped Onyx RCR 80V

Das RCR 80V setzt auf ein 80 Volt–45 Ah–Batteriepaket in Kombination mit einem Motor, der eine Spitzenleistung von bis zu 18 kW liefern soll. Damit erreicht es bis zu 105 km/h und beschleunigt in nur 1,7 Sekunden von 0 auf rund 50 km/h.

In den USA ist es bisher nur in der gedrosselten Variante freigegeben. Der Hersteller arbeitet aktuell anscheinend aber an der Freigabe für eine "offene" Version. In Europa dürfte die Onyx RCR 80V maximal 11 KW Nennleistung haben, das wäre dann passend für die Führerscheinklasse A1 ab 16 Jahren und die Pkw-Führerscheinerweiterung (in Deutschland B196).