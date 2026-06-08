Welcher Maxi-Scooter passt zu wem? Sym CruiSym 400 vs. Sym TTLBT

Sym stellt 2026 zwei neue Maxi-Scooter auf die Räder, die bewusst unterschiedliche Bedürfnisse bedienen. Der Sym CruiSym 400 will vor allem mit viel Gegenwert, moderner Ausstattung und einem attraktiven Einstiegspreis überzeugen – ideal für Alltag, Pendeln und die Tour am Wochenende. Der Sym TTLBT setzt klar auf Premium-Feeling: mehr Hubraum, mehr Zylinder, mehr Assistenz- und Komforttechnik und damit der stärkere Kandidat für lange Strecken und häufige Autobahn-Etappen.

Die Kurzentscheidung: Welcher Roller ist deiner? Sym CruiSym 400 – richtig für dich, wenn du …

einen modernen Maxi-Scooter suchst, der beim Kaufpreis günstig bleibt.

überwiegend im Alltag unterwegs bist (Stadt, Umland, Landstraße) und auch mal Autobahn fährst.

ein rundes Gesamtpaket aus Fahrstabilität, Bremsen und zeitgemäßer Elektronik willst, ohne Premium-Aufschlag. Sym TTLBT – richtig für dich, wenn du …

viel und weit fährst und Komfort auf Langstrecken Priorität hat.

Assistenzsysteme und Infotainment (Tempomat, Kurven-ABS/MSC, CarPlay) auf der Wunschliste hast.

kräftigen Durchzug und Reserven für Autobahn-Tempo bevorzugst. Sym CruiSym 400: Der Preis-Leistungs-Allrounder

Sym Preis für den Sym CruiSym 400: ab 5.499 Euro.



Der CruiSym 400 ist der Roller für alle, die im Maxi-Segment ein erwachsenes Fahrgefühl wollen, dabei aber nicht in Preisregionen klassischer Premium-Modelle abbiegen möchten. Der neue OHC-Einzylinder leistet 34 PS. Sym flankiert das mit einem überarbeiteten Gesamtpaket aus Fahrwerk und Bremsen sowie ABS und Traktionskontrolle.

Stärken im Alltag und im Wochenendbetrieb Kultivierter Motorlauf: Der 400er wirkt nicht hektisch, sondern angenehm erwachsen.

Fahreindruck: stabil, spurtreu und damit ein entspannter Begleiter auch außerhalb der Stadt.

Bremsen: im Test sehr überzeugend.

Ergonomie: Sitzposition und Lenker-Fußrasten-Verhältnis passen für viele Körpergrößen.

Elektronik & Ausstattung: modern, aber nicht überfrachtet Im Cockpit arbeitet ein 7-Zoll-TFT mit Smartphone-Connectivity über Sym-App, inklusive Navigationsfunktion, plus Ladebuchsen. Keyless und LED-Beleuchtung waren bereits beim Vorgänger Thema, neu kommt eine integrierte Dashcam vorn und hinten hinzu. Ein Detail aus dem Test: Bei der Präsentation hakte die Smartphone-Anbindung mit einem Leihgerät – wie stabil das System im Alltag funktioniert, muss ein späterer Test endgültig zeigen.

Für wen ist der CruiSym 400 ideal? Für Pendler, Alltagsfahrer und Tourer mit Kostenbewusstsein: Wer einen modernen Maxi-Scooter für "jeden Tag" sucht, der sich auch am Wochenende auf der Landstraße wohlfühlt, findet hier den klaren "Sweet Spot" aus Leistung, Sicherheit und Ausstattung.

Sym TTLBT: Premium-Tourer mit viel Technik

Sym Preis für den Sym TTLBT: 9.499 Euro.



Der TTLBT zielt auf ein anderes Regal: Premium-Ausstattung, Langstrecken-Komfort und Assistenztechnik, die man sonst eher von teureren Platzhirschen kennt. Der Antrieb: ein 508-cm³-Twin mit rund 45 PS und 50 Nm, kombiniert mit Kettenantrieb. Dazu nennt der Praxistest 140 km/h Höchstgeschwindigkeit – und damit ein klares Signal Richtung Autobahn.

Was den TTLBT zum Reise-Scooter macht Mehr Reserven: Twin-Power und Drehmoment erleichtern Überholen und zügiges Dahingleiten.

Tempomat: spürbarer Komfortgewinn auf langen Etappen.

Kurven-ABS/MSC: Pluspunkt für Stabilität und Sicherheitsgefühl, gerade bei wechselnden Bedingungen.

CarPlay: konsequent auf moderne Bedien- und Infotainment-Ansprüche zugeschnitten.

Komfortfokus: Der TTLBT will nicht nur schnell, sondern vor allem entspannt unterwegs sein.

Für wen ist der TTLBT ideal? Für Vielfahrer und Langstrecken-Pendler, die häufig Autobahn fahren, Wert auf Assistenzsysteme legen und aus dem Scooter ein echtes Reisegerät machen möchten – inklusive Komforttechnik, die den Unterschied nach ein paar hundert Kilometern deutlich macht.

Direkter Vergleich: Wo liegen die Schwerpunkte? Alltag, Stadt-Umland, Kosten-Nutzen: Hier spielt der CruiSym 400 seine Trümpfe aus: starke Basisqualitäten, moderne Sicherheitsfeatures und ein insgesamt sehr attraktiver Einstiegspreis. Wer "viel Roller pro Euro" sucht, wird hier zuerst fündig.

Langstrecke, Autobahn, Technik-Anspruch: Hier zieht der TTLBT davon: mehr Hubraum, mehr Leistung, Tempomat, Kurven-ABS/MSC und CarPlay – genau die Zutaten, die Langstrecke souveräner und entspannter machen.