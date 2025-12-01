A2-Enduro mit weniger Kilos für weniger Euros: Morbidelli T 352 X

Morbidelli gibt ordentlich Gas und hat für 2026 diverse neue Modelle am Start, unter anderem die A2-Enduro T 352 X. Los geht’s in Italien, wo die Motorradmarke Ende der 1960er-Jahre als Rennstall gegründet wurde. Hinter dem aktuellen Morbidelli-Comeback steckt indes der chinesische Keeway-Verbund in Verwandtschaft zu QJMotor, Benelli, Benda – und dem großen Geely-Konzern.

Neue Morbidelli T 352 X mit Zweizylinder-Motor Wobei der wassergekühlte Reihenzweizylinder-Motor für die neue Morbidelli T 352 X eine eigenständige Konstruktion zu sein scheint. Obwohl die Modellbezeichnung vermuten lässt, dass es sich um den gleichen Twin handelt wie beim ebenfalls neu vorgestellten Retro-Modell Morbidelli NR 352, ist das nicht der Fall. Statt 336 Kubik hat die Enduro T 352 X nämlich 349 Kubik, sie ist also (fast) eine echte 350er.

41,5 PS für die A2-Klasse bis 48 PS Und statt nur 25 PS wie die NR 352 hat die T 352 X deutlich mehr Leistung: 41,5 PS bei fünfstelligen Drehzahlen (10.500/min) – und mit doppelten obenliegenden Nockenwellen (dohc) für die insgesamt 8 Ventile.

Höchstgeschwindigkeit 155 km/h Oft schalten ist da wohl nötig im 6-Gang-Getriebe mit Slipper-Kupplung. Als Höchstgeschwindigkeit im 6. Gang sind für die Morbidelli T 352 X immerhin 155 km/h angesagt – und damit lediglich 5 km/h weniger als bei der großen Schwester Morbidelli T 502 X mit 48 PS. Motor-Charakter mitsamt Klang bestimmen die 90 Grad Hubzapfenversatz.

Relativ leichte (Reise-)Enduro für den A2-Führerschein So empfiehlt die Morbidelli T 352 X sich als noch leichtere und noch preisgünstigere Alternative in der beliebten Kategorie A2-Enduro, und zwar markenübergreifend. Nach Herstellerangabe wiegt sie nur 180 Kilogramm, wohlgemerkt mit vollem Benzintank (18 Liter). Je nach Modellvariante ist die verwandte T 502 X um 20 bis 30 Kilo schwerer.

Schlauchlose Kreuzspeichenräder und moderate Sitzhöhe Dabei ist das Enduro-Fahrwerk der Morbidelli T 352 X nicht in besonderer Leichtbauweise, sondern konventionell aufgebaut: mit Rahmen und Hinterradschwinge aus Stahl, Zentralfederbein hinten und Upside-down-Telegabel vorn. Reiseenduro-typisch sind die Reifenformate, 110/80-19 vorn sowie 150/60-17 hinten, und die Kreuzspeichenräder sind schlauchlos. Moderat und somit anfängerfreundlich ist die Sitzhöhe: 82 Zentimeter.

Technische Daten, Ausstattung und Details Beide Scheibenbremsen der Morbidelli T 352 X, jeweils eine pro Rad, sind mit einem ABS (abschaltbar) von Bosch kombiniert. Insgesamt stehen 3 Voreinstellungen zur Auswahl, "Standard", "Sport" und "Offroad". Dabei inklusive ist die Schlupfregelung (TCS). Im hochformatigen 7-Zoll-Display der T 352 X sind unter anderem Anzeigen für den Reifenluftdruck vorgesehen, und per Smartphone-Connectivity ist sogar Landkarten-Navigation darstellbar.

Dazu ist ein USB-Anschluss (Typ C) vorhanden. Die LED-Beleuchtung umfasst Tagfahrlicht-Automatik und bei Dunkelheit leuchtende Lenkerschalter. Der Windschild ist einstellbar, und als Original-Zubehör sollen unter anderem diverse Gepäcksysteme, auch Alu-Koffer, verfügbar sein.

Morbidelli T 352 X – Verfügbarkeit und Preis für 2026 In Italien kommt die Morbidelli T 352 X für 5.490 Euro in den Handel – um 500 Euro günstiger als die größere Schwester T 502 X. In Deutschland gibt es bisher kein Händlernetz für die Marke Morbidelli, wohl aber für die verwandten Marken (Keeway, Benda, Benelli).