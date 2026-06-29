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Reiseenduros mit Automatik im Test: BMW R 1300 GS und KTM 1390 Super Adventure S Evo

BMW R 1300 GS und KTM 1390 Super Adventure S Evo
Reiseenduros mit Automatik im Test

BMW R 1300 GS und KTM 1390 Super Adventure S Evo bringen Automatik ins Spiel, Ducati Multistrada V4 S und Triumph Tiger 1200 Rally Pro setzen eigene Akzente. Wie schlagen sich Automatikmodus versus Kupplung auf Passstraßen – und was leisten Motor, Fahrwerk und Bremsen sowohl im Alltag als auch im Winkelwerk?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.06.2026
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Zwei Reiseenduro-Motorräder, BMW R 1300 GS Trophy und KTM 1390 Super Adventure S Evo, fahren nebeneinander in Kurvenfahrt auf einem Schotterweg. Beide Fahrer tragen Motorradbekleidung und Helme. Im Hintergrund sind Bäume, Steine und Berge zu sehen.
Foto: Jörg Künstle

In diesem Vergleich tritt die KTM 1390 Super Adventure S Evo mit Fliehkraftkupplung und automatisiertem Getriebe (AMT) gegen die BMW R 1300 GS an, die mit dem automatischen Schaltassistenten ASA ausgestattet ist. Er umfasst auch die automatische Kupplungsbetätigung, die aber im Unterschied zur KTM von einem elektrischen Stellmotor mit Schneckengetriebe geleistet wird.

Wie gut ist die Kupplungsdosierung?

Bei ihrer Beurteilung gilt es, zwischen der Funktion der Systeme zu unterscheiden – wie gut ist die Kupplungsdosierung, wie geschmeidig gelingen die Gangwechsel hinauf und herunter? – und der "Intelligenz", mit welcher der Algorithmus die Gangwechsel steuert.

Überdies ermöglichen beide Motorräder ihren Fahrern im manuellen Modus, selbst zu schalten....

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