Reiseenduros mit Automatik im Test: BMW R 1300 GS und KTM 1390 Super Adventure S Evo

In diesem Vergleich tritt die KTM 1390 Super Adventure S Evo mit Fliehkraftkupplung und automatisiertem Getriebe (AMT) gegen die BMW R 1300 GS an, die mit dem automatischen Schaltassistenten ASA ausgestattet ist. Er umfasst auch die automatische Kupplungsbetätigung, die aber im Unterschied zur KTM von einem elektrischen Stellmotor mit Schneckengetriebe geleistet wird.

Wie gut ist die Kupplungsdosierung? Bei ihrer Beurteilung gilt es, zwischen der Funktion der Systeme zu unterscheiden – wie gut ist die Kupplungsdosierung, wie geschmeidig gelingen die Gangwechsel hinauf und herunter? – und der "Intelligenz", mit welcher der Algorithmus die Gangwechsel steuert.