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Moto Morini X-Cape 1200 im ersten Fahrtest: Die Rückkehr des V2

Moto Morini X-Cape 1200 erster Fahrtest
Die Rückkehr des V2 in neuer Reiseenduro

Vor 20 Jahren löste der 1200er-Motor des italienischen Herstellers Moto Morini wahre Begeisterungsstürme aus. Nach langer Abwesenheit kehrt er nun in der neuen X-Cape 1200 auf die Bühne zurück – aus chinesischer Produktion und mit moderner Euro-5+-Technik.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.03.2026
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Motorradfahrer auf einer Moto Morini X-Cape 1200 in Kurvenfahrt auf Landstraße, Modellbezeichnung aus Dateiname nicht eindeutig.
Foto: Nicola Biagetti/IN MOTO

Beim Anblick der brandneuen Moto Morini X-Cape 1200 denken gestandene Tester unwillkürlich zurück: Im Jahr 2005 sorgte die wiederbelebte Marke Moto Morini aus Bologna für Furore, ihr damals vorgestellter 1200er-V2-Motor ist selbst heute noch im Gedächtnis sehr präsent. "Corsa Corta" hieß der Antrieb, ein Ultrakurzhuber, der sich mit seinen vollen 140 PS im sportlichen Naked Bike Corsaro gebärdete wie ein Rodeobulle – ein explosives Aggregat mit kräftigem Durchzug, das große Emotionen auslöste, zugleich aber einen kühlen Kopf verlangte, um sein Potenzial voll auszuschöpfen.

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