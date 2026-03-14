Moto Morini X-Cape 1200 im ersten Fahrtest: Die Rückkehr des V2

Beim Anblick der brandneuen Moto Morini X-Cape 1200 denken gestandene Tester unwillkürlich zurück: Im Jahr 2005 sorgte die wiederbelebte Marke Moto Morini aus Bologna für Furore, ihr damals vorgestellter 1200er-V2-Motor ist selbst heute noch im Gedächtnis sehr präsent. "Corsa Corta" hieß der Antrieb, ein Ultrakurzhuber, der sich mit seinen vollen 140 PS im sportlichen Naked Bike Corsaro gebärdete wie ein Rodeobulle – ein explosives Aggregat mit kräftigem Durchzug, das große Emotionen auslöste, zugleich aber einen kühlen Kopf verlangte, um sein Potenzial voll auszuschöpfen.