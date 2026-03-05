Erneute Terminverschiebung: Intermot 2027 noch eine Woche später - und näher an Dortmund

Ein neues Kapitel in der wechselvollen Geschichte der größten deutschen Motorrad-Messe Intermot: Die Motorrad-Show, die sich als wichtigster Branchen-Treff für Motorrad-Industrie wie auch Motorradfahrer in Deutschland sieht, hat erneut ihren Stamm-Termin verschoben. Ab 2027 soll die Intermot im Februar stattfinden, nicht mehr im Dezember wie zuletzt in den Jahren 2024 und 2025.

Köln hat gegen Mailand verloren In der Zeit vor der Corona-Pandemie, also bis 2019, hatte die Intermot noch alle 2 Jahre im Oktober in Köln stattgefunden und war von der Motorrad-Industrie als Bühne für Weltpremieren neuer Modelle genutzt worden. Doch dieser Schwerpunkt hatte sich seit Jahren mehr und mehr in Richtung der jährlich im November in Mailand stattfindenden EICMA verschoben – zuungunsten von Köln. Die Intermot geriet ins Hintertreffen, die Neuauflage als Welt-Neuheiten-Messe war 2022 ein Flop.

Neuer Termin für die Intermot erst im Februar 2027 Als nächsten Termin für die Intermot nannten Industrie-Verband Motorrad (IVM) als ideeller Träger und die Koelnmesse als Veranstalter zuerst 12. bis 14. Februar 2027, kurz darauf 19. bis 21. Februar 2027 - eine erneute Verschiebung des Termins um eine weitere Woche. Dafür soll die Intermot dann 4 statt 2 Hallen belegen, also wieder größer werden. Allerdings schrumpft sie zeitlich: auf nur noch 3 statt 4 Tage. Früher waren es, inklusive Presse- und Fachbesucher, sogar 6 Tage.

Von der internationalen Leitmesse zur Frühjahrsmesse Als Kriegserklärung dürften die Veranstalter der traditionell größten deutschen Frühjahrsmesse "Motorräder Dortmund" die Neupositionierung der Intermot auffassen. 2 Wochen vorher und nicht einmal 100 Kilometer entfernt im selben Bundesland Nordrhein-Westfalen, spricht die Messe in Köln mit einem wohl sehr ähnlichen Angebot wie anschließend in Dortmund künftig dasselbe Publikum an.

Industrie-Verband Motorrad (IVM) und Koelnmesse Den Industrie-Verband Motorrad Deutschland (IVM) bilden die Hersteller und Importeure von Motorrädern und Rollern ebenso wie von Motorradbekleidung und -ausstattung. Die gut 50 Mitgliedsunternehmen im IVM repräsentieren nach eigenen Angaben über 95 Prozent des deutschen Motorradmarkts. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 vertritt der IVM die Interessen der Motorradindustrie gegenüber Politik und Wirtschaft auf nationaler und internationaler Ebene.