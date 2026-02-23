Markenverzeichnis öffnen
Motorräder
Supersportler

Edelbike Ducati 888 SP5 ED: weit über 100.000 Kilometer mit dem Classic Superbike

Edelbike Ducati 888 SP5 ED
Über 100.000 Kilometer mit dem Classic Superbike

Inhalt von

Zahnarzt Elmar Diemer liest PS – das Magazin für sportliche Motorradfahrer – seit 1993. Genauso lange besitzt er seine Ducati 888 SP5. Ein Ausstellungsstück? Mitnichten, denn der Tacho steht bei weit über 100.000 selbst gefahrenen Kilometern.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.02.2026
Ducati 888 SP5 ED
Foto: Tyson Jopson

Wenn Mensch und Technik langfristig zusammenfinden, erwachsen daraus mitunter Geschichten, deren Tiefe sich über den profanen Anwendungsbereich eines unbeseelten Werkzeugs erhebt.

Typen wie Elmar Diemer bestätigen das. Er und seine Ducati 888 SP5 ED, die "Edition Diemer", bilden eine hübsche Eskapade innerhalb echter Langzeit-Konnexion ab. Man könnte sogar liederlicher formulieren, die beiden haben zusammen einige Abenteuer auf dem Kerbholz.

Wie alles begann

Angefangen hatte alles mit einem Besuch auf der IFMA (heute würde man sagen: Intermot) im Jahr 1992. Am Stand von Ducati war die Rennmaschine von Doug Polen zu bewundern, mit welcher der Amerikaner gerade zum zweiten Mal Champion in der Superbike-Weltmeisterschaft geworden war.

Eine gewisse ...

