Edelbike Ducati 888 SP5 ED: weit über 100.000 Kilometer mit dem Classic Superbike

Typen wie Elmar Diemer bestätigen das. Er und seine Ducati 888 SP5 ED, die "Edition Diemer", bilden eine hübsche Eskapade innerhalb echter Langzeit-Konnexion ab. Man könnte sogar liederlicher formulieren, die beiden haben zusammen einige Abenteuer auf dem Kerbholz.

Wie alles begann

Angefangen hatte alles mit einem Besuch auf der IFMA (heute würde man sagen: Intermot) im Jahr 1992. Am Stand von Ducati war die Rennmaschine von Doug Polen zu bewundern, mit welcher der Amerikaner gerade zum zweiten Mal Champion in der Superbike-Weltmeisterschaft geworden war.