Motorräder
Supersportler

Youngtimer Suzuki Hayabusa: Der Medienhype und der 299‑km/h‑Deal

Youngtimer Suzuki Hayabusa
Der Medienhype und der 299‑km/h‑Deal

Die Geschichte der Suzuki Hayabusa: erste Serienmaschine über 300 km/h, Messwerte, Medienschelte, 299‑km/h‑Selbstbeschränkung – und der Aufstieg zum Kultbike.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.02.2026
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa (1999)
Foto: fact

Volle 300 km/h. Henry Segrave schaffte es 1927 am Strand von Daytona als Erster, diese Marke mit dem 1.000-PS-Sunbeam zu knacken. Auf zwei Rädern legte Wilhelm Herz fast 30 Jahre später 1956 in Bonneville auf NSU nach, und weitere 40 Jahre später begann sich die Motorradwelt ernsthaft zu fragen, wann diese Grenze wohl erstmals mit einem Serienmotorrad überschritten werden würde.

Wanderfalke mit 320 km/h im Sturzflug

Damals war die zweite große Welle des Wettrüstens aufseiten der Japaner in vollem Gange – nach der ersten in den 70er-Jahren, als die 100-PS-Mauer gefallen war. Kawasaki hatte die 90er mit der 152 PS starken ZZR 1100 eingeläutet, die immerhin schon 280 Sachen schaffte. 1996 riss Hondas CBR 1100 XX mit 164 PS und 284 km/h das blaue ...

