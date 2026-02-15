Youngtimer Suzuki Hayabusa: Der Medienhype und der 299‑km/h‑Deal

Volle 300 km/h. Henry Segrave schaffte es 1927 am Strand von Daytona als Erster, diese Marke mit dem 1.000-PS-Sunbeam zu knacken. Auf zwei Rädern legte Wilhelm Herz fast 30 Jahre später 1956 in Bonneville auf NSU nach, und weitere 40 Jahre später begann sich die Motorradwelt ernsthaft zu fragen, wann diese Grenze wohl erstmals mit einem Serienmotorrad überschritten werden würde.