125er-Retro-Scrambler: AJS JFT-125 als Modern Classic neu für 2026

AJS Motorcycles, gegründet 1909 in Wolverhampton, ist eine der ältesten englischen Motorradmarken. Firmensitz ist immer noch in England, inzwischen in Andover (Hampshire). Allerdings läuft an dieser Adresse keine Motorradproduktion mehr. AJS stellt sein Sortiment aus Motorrädern und Rollern von 50 bis 250 Kubik mit Unterstützung chinesischer Hersteller zusammen.

AJS JFT-125 als Retro-Scrambler für die A1-Klasse Unter anderen 125er-Modellen neu für 2026 ist die AJS JFT-125. Hinter diesem unscheinbaren Typkürzel verbirgt sich eine schicke Neuinterpretation des beliebten, klassischen Scrambler-Themas.

Wassergekühlter Einzylinder-Motor mit 13 PS Nicht konsequent klassisch luftgekühlt, sondern wassergekühlt ist der Viertakt-Einzylinder-Motor der AJS JFT-125. Zudem hat er 2 obenliegende Nockenwellen (dohc) sowie 4 Ventile, und damit kommt er angeblich auf 13 PS (9,5 kW) Spitzenleistung. Demnach bleibt der 125er-Scrambler um 2 PS unter dem 15-PS-Limit für die Führerscheinklasse A1 bzw. B196. Mit der 6-Gang-Schaltung dürfte es dennoch für rund 100 km/h reichen.

Scrambler-Fahrwerk mit Upside-down-Telegabel Ebenfalls nicht konsequent klassisch ist das Fahrwerk der AJS JFT-125 aufgebaut, mit Upside-down-Telegabel vorn und Zentralfederbein hinten. Scrambler-typisch grob profiliert ist die Bereifung der Drahtspeichenräder, vorn im Format 100/90-18, hinten in 130/80-17.

Scheibenbremsen mit CBS An beiden Rädern bremst die AJS JFT-125 mit jeweils einer Scheibenbremse, kombiniert mit einem Verbundbremssystem (CBS). Das ist in der Europäischen Union die Mindestanforderung für 125er, falls – wie hier – kein ABS vorhanden ist.

128 kg und circa 600 Kilometer Reichweite Fahrbereit mit gefülltem Stahlblech-Benzintank wiegt die AJS JFT-125 angeblich 128 Kilogramm. Ebenso im anfängerfreundlichen Rahmen sind die genannten 82 Zentimeter Sitzhöhe. Und mit dem großzügigen Tankvolumen, 14,5 Liter, ergeben sich bei 2,4 Liter Spritverbrauch pro 100 Kilometer (Herstellerangabe) circa 600 Kilometer Reichweite.

Technische Daten, Ausstattung und Details An Ausstattung hat die AJS JFT-125 ein Digital-Display und LED-Leuchten zu bieten, alles in klassisch-runden Gehäusen und am Scheinwerfer mit schützender Stahlrohr-Konstruktion. Aus Edelstahl ist die elegant geschwungene Abgasanlage gefertigt, aus Aluminium der Rohrlenker. Praktisch und keineswegs selbstverständlich sind die einstellbaren Handhebel sowie der Hauptständer, zusätzlich zum Seitenständer.

AJS JFT-125 – Verfügbarkeit, Farben und Preis 2026 3.299 Britische Pfund, umgerechnet circa 3.800 Euro, kostet die AJS JFT-125 zur Markteinführung im Frühjahr 2026. Bisher ist sie nur in Großbritannien verfügbar, wahlweise in Orange, Dunkelrot oder Schwarz. Informationen zu etwaiger Verfügbarkeit in der Europäischen Union liegen bislang nicht vor, doch die formalen Voraussetzungen dafür wären mit Euro 5+ und CBS erfüllt.