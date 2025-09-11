Neue Retro-Honda CB 500 SF Super Four: Enthüllung am 19. September - in China

Am Freitag, 19. September 2025 werden sie beide erstmals öffentlich vorgestellt – und gleichzeitig vor Ort aufeinandertreffen: die neue Retro-Honda mit Reihenvierzylinder-Motor bis 500 Kubik und die verblüffende China-Kopie von ZXMoto.

Honda CB 500 SF und ZXMoto 500 F Das Besondere daran ist, dass die China-Kopie in diesem Fall zuerst erschienen ist, kurz vor dem erwarteten Original. MOTORRAD hat bereits ausführlich berichtet über die ZXMoto 500 F, die aussieht, wie die in Asien langjährig beliebte Honda CB 400 SF. Besser: wie eine technisch modernisierte Version, mit Upside-down-Telegabel vorn und Zentralfederbein hinten. Und für den wassergekühlten Reihenvierzylinder-Motor sagt ZXMoto circa 75 PS bei 12.000/min an.

Wassergekühlter Reihenvierzylinder-Motor mit rund 500 Kubik So ungefähr sind auch die Eckdaten der neuen Honda CB 500 SF (Super Four) zu erwarten. Seit Jahren ist sie als Gerücht durch Asien unterwegs, inzwischen hat sie konkretere Formen angenommen: Anfang September 2025 veröffentlichte Honda ein erstes Teaser-Bild, auf dem eindeutig ein Retro-Modell, typisch CB, von vorn zu erkennen ist. Dazu das Datum der Präsentation: Freitag, 19. September 2025. Und: chinesische anstatt japanische Schriftzeichen.

Präsentation zur CIMAMotor im September 2025 Denn am 19. September 2025 beginnt im chinesischen Chongqing die große, inzwischen international bedeutende Motorrad-Messe CIMAMotor. Dass Honda das neue Retro-Modell dort zuerst zeigt, ist wohl kein Zufall. Insider-Informationen aus Asien zufolge wird Honda die neue CB 500 SF nämlich in China produzieren. Das dortige Joint-Venture Wuyang-Honda ist gut aufgestellt und sicherlich qualifiziert für dieses Projekt.

Neue Retro-Honda als 500er und als 400er? Dem Vernehmen nach ist die neue Honda CB 500 SF in erster Linie als "Premium"-Retro-Modell für den wichtigen chinesischen Markt gedacht, doch zukünftige Export-Versionen sind möglich und wahrscheinlich, auch für Europa. Und für Japan dürfte es wieder eine 400er-Version geben, mit Rücksicht auf die dortige Führerscheinregelung.