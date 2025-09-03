Retro-Kawasaki neu für 2026: Z 650 RS in schönen neuen Farben

Seit 2022 ist die Kawasaki Z 650 RS ein beliebtes Retro-Modell der Mittelklasse, und für den Jahrgang 2026 legt Kawasaki die 650er in zwei neuen Farbvarianten auf.

Kawasaki Z 650 RS in zwei neuen Farbvarianten "Ebony (BK1)" und "Candy Emerald Green (GN1)", so nennt Kawasaki die beiden neuen Farbvarianten für den Modell-Jahrgang 2026 der Kawasaki Z 650 RS. Übersetzt und beschrieben ist das Schwarz mit roten Streifen und roten Rädern sowie markentypisches Grün mit goldenen Streifen und schwarzen Rädern.

Reihenzweizylinder-Motor unverändert mit 68 PS Technisch ändert sich 2026 nichts an der Kawasaki Z 650 RS. Motorisch bleibt es also beim wassergekühlten Reihenzweizylinder mit 180 Grad Hubzapfenversatz und maximal 68 PS (50,2 kW) bei 8.000/min sowie 64 Nm bei 6.700/min.

An Fahrwerk, Bremsen und Ausstattung ebenfalls keine Änderungen Wie gehabt bleiben das 6-Gang-Getriebe der Kawasaki Z 650 RS mitsamt Slipper-Kupplung, die zweistufige Schlupfregelung, das Stahl-Chassis mit Telegabel und Zentralfederbein, die insgesamt 3 Scheibenbremsen mit ABS, die LED-Leuchten, das Analog-Digital-Cockpit und das Gesamtgewicht (187 kg mit gefülltem 12-Liter-Benzintank).