So bunt hatte Ural es noch nie getrieben. Für Sondermodelle ist die ehemals russische Firma seit je her bekannt, doch mit dem Gespann namens Green Tanager legen sie die Messlatte für knallige Farben sehr hoch. Basis der Green Tanager, benannt nach der südamerikanischen Rotohr-Bunttangare, ist das aktuelle Modell Gear Up von 2023.

Sondermodell als Umbaukit

Urals Green Tanager ist im klassischen Sinne kein bestellbares Sondermodell. Eher ein nachbestellbares Umbaukit, das selbst oder beim Händler nachgerüstet werden kann. Basis muss die Gear Up in Klein Blue sein, eine der wählbaren Standardfarben. Hinzu kommt das Anbauteileset in Tanager-Green, bestehend aus knallig-grünem Ventildeckel, Bügel, Gepäckträger, Kickstarter, Motorschutzplatte, Schriftzüge und Lampenring. Preis für die Anbauteile: 2.250 Dollar. Wahlweise steht noch ein schwarz gepulverter Motor nebst Getriebe für 1.000 Dollar auf der Aufpreisliste der Gear Up mit 2-Rad-Antrieb für 21.999 Dollar.