2 neue BMW-Sondermodelle in M-Farben: F 900 R und F 900 XR - nur für Frankreich?

BMW-Sondermodelle in Frankreich haben mittlerweile Tradition, und zur Motorradmesse Salon du 2 Roues in Lyon erschienen wieder zwei. Dieses Mal sind es Special Editions der BMW F 900 R und der BMW F 900 XR , beide sportlich angehaucht – in M-Farben.

BMW F 900 R Frozen Grey Als BMW F 900 R Frozen Grey bekommt der beliebte Mittelklasse-Roadster einen edlen M-Anstrich in mattem Silbergrau ("Frozen Grey") verpasst. Und, passend dazu, einen Motorspoiler sowie eine Sozius-Abdeckung.

Preis dieses Sondermodells in Frankreich: ab 9.500 Euro. Die Standard-Ausführung der BMW F 900 R gibt’s in Frankreich aktuell ab 7.900 Euro, mit den gleichen Eckdaten: 105 PS und 208 kg fahrbereit.

BMW F 900 XR Aurelius Green Mit der BMW F 900 XR Aurelius Green bietet BMW in Frankreich quasi eine kleine Schwester des Crossover-Topmodells M 1000 XR an. Denn ihr ist die M-Farbe "Aurelius Green" bisher vorbehalten gewesen. Das edle, matte Dunkelgrün erstreckt sich bis hinunter zum Motorspoiler, und ganz oben bekommt die F 900 XR einen dunkel getönten Windschild.

Preis dieses Sondermodells in Frankreich: ab 12.200 Euro. Die Standard-Ausführung der BMW F 900 XR gibt’s in Frankreich aktuell ab 10.500 Euro, mit den gleichen Eckdaten: 105 PS und 216 kg fahrbereit.

Kommen diese Sondermodelle 2026 nach Deutschland? Dass die BMW F 900 R Frozen Grey und die BMW F 900 XR Aurelius Green im Laufe des Jahres 2026 auch bei den BMW-Händlern in Deutschland verfügbar sein werden – dafür gibt es bisher keine konkreten Hinweise. Bei BMW in Frankreich gab es bereits in den vergangenen Jahren einige Sondermodelle, die ausschließlich für die französischen BMW-Händler bestimmt waren.

Übrigens, die F 900 R kostet in Deutschland aktuell ab 8.900 Euro, die F 900 XR ab 12.300 Euro – jeweils als Standard-Modell.