Echte Picasso mit Carbon-Rahmen: OMT 450 Flat Track - um 100 Kilo, über 50 PS

Stefano Picasso ist nicht Kunstmaler, sondern Automotive-Ingenieur, und er hat im italienischsprachigen Teil der Schweiz sein Unternehmen Picasso Engineering gegründet. Neben Supersportwagen und Hypercars mit 4 Rädern entstehen dort auch ähnlich zugespitzte Fahrzeugkonzepte mit 2 Rädern. Wobei Stefano Picasso stets Wert legt auf extrem geringes Gewicht, und dafür setzt er konsequent leichte, hausgemachte Carbon-Komponenten ein.

Die Picasso OMT 450 aus der Schweiz Um Carbon dreht sich auch alles bei der Picasso OMT 450. Dabei handelt es sich um ein betont leichtes Flat-Track-Bike. Und um ein offenbar ernst gemeintes Projekt: 2026 will das Picasso-Team mit zwei OMT 450 in der Flat-Track-Weltmeisterschaft antreten. Mit welchen Fahrern, ist bislang nicht bekannt.

Flat-Tracker mit Carbon-Rahmen Innovativer Kern der Picasso OMT 450 ist der Brückenrahmen aus Carbon. Sowohl mit unterschiedlichen Materialstärken des Kohlefaserlaminats als auch mit verschiedenen, gefrästen Verbund-Elementen aus hochfester Aluminium-Legierung (Ergal, 7075-T6) ist dieser Rahmen flexibel einsetzbar. Im Wortsinn, denn die Verwindungssteifigkeit ist variabel und somit optimal anpassbar, je nach Strecke, Fahrer und Fahrstil.

Dynamic Adaptive Stiffness Technology (DAST) Dynamic Adaptive Stiffness Technology (DAST) heißt die variable Fahrwerkstechnologie der Picasso OMT 450. Anpassungen seien mit der mehrteiligen, modularen Konstruktion des Brückenrahmens vergleichsweise leicht durchführbar. Dazu verspricht Picasso "agiles Handling, präzise Kontrollierbarkeit und feine Rückmeldung auf höchstem, bisher unerreichtem Niveau".

Gewicht nur um 100 Kilogramm Genaue Gewichtsangaben zur Picasso OMT 450 liegen zwar bisher nicht vor, doch deutlich mehr als 100 Kilogramm dürfte sie im gezeigten Sport-Trimm kaum auf die Waage bringen.

Honda-Motor mit über 50 PS Also ist die Picasso OMT 450 wohl ungefähr so leicht wie die Sport-Enduro Honda CRF 450 R, von der sie den Viertakt-Einzylinder-Motor übernimmt. Mit Titan-Ventilen dreht dieser Hochleistungs-450er fünfstellig und kommt so über 50 PS.

Picasso OMT 450c und Picasso OMT 450s Stradale Genaue Leistungsdaten zur Picasso OMT 450 liegen zwar ebenfalls noch nicht vor, dafür ist zur angeblich geplanten Version OMT 450s Stradale mit Straßenzulassung und Beleuchtung bereits "Euro 5+" vorgemerkt. Doch zuerst bleiben die angekündigten Rennsport-Einsätze der Picasso OMT 450c – c für competition – in der Flat-Track-WM abzuwarten.

Kommt die Picasso OMT 450 noch für 2026? Preis? Ob und gegebenenfalls wann die Picasso OMT 450c sowie die OMT 450s Stradale als Kleinserie erhältlich sein werden, ist bislang unklar. Zu den – gegebenenfalls wohl sehr hohen – Preisen liegen noch keine Informationen vor.