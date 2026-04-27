Tieferer Alu-Lenker und neue Farben: Apex-Variante der Royal Enfield Guerrilla 450

Royal Enfield erweitert die Guerrilla-450-Baureihe um eine neue Variante: die Guerrilla 450 Apex. Wie der Hersteller im April 2026 mitteilte, ist die Apex-Variante konsequent auf den Straßeneinsatz ausgelegt. Dafür wurden unter anderem Sitzposition, Bereifung, Fahrmodi und Design überarbeitet. In Deutschland ist die Guerrilla 450 Apex ab sofort bestellbar, der Preis liegt bei 5.690 Euro.
Änderungen für die neue Apex-Variante
Für eine sportlichere Ergonomie erhält die Apex-Variante einen tiefer positionierten Aluminiumlenker, der eine sportlichere Sitzhaltung ermöglichen soll.
Bei der Bereifung setzt Royal Enfield auf 17-Zoll-Straßenreifen, mit dem Ziel, den Grip auf Asphalt zu verbessern. Zudem wurden die Fahrmodi "Street" und "Sport" weiterentwickelt.
Neu beziehungsweise aktualisiert ist außerdem die Modusbeibehaltung: Der zuletzt gewählte Modus kann beim Umschalten gespeichert werden und bleibt über Zündzyklen hinweg erhalten.
Royal Enfield Apex in Rot oder Schwarz
Optisch führt Royal Enfield für die Apex die neuen Farben "Apex Red" und "Apex Black" ein. Zur Ausstattung gehören zudem serienmäßige Felgenbänder, eine neue Heckverkleidung sowie eine farblich abgestimmte Frontverkleidung.
Basis: Sherpa-Plattform, 40 PS und Tripper Dash für 2026
Technische Grundlage der Guerrilla 450 ist die Sherpa-Plattform. Der Motor leistet laut Hersteller 40 PS und drückt 40 Nm.
Für das Modelljahr 2026 sind alle Varianten mit dem Royal Enfield Tripper Dash ausgestattet und erhalten die aktualisierten Fahrmodi inklusive Modusbeibehaltung. Für die bekannte "Dash"-Variante kommt zusätzlich die neue Farbe "Twilight Blue".
Preise und Farben in Deutschland
Die Royal Enfield Guerrilla 450 Apex wird in Deutschland in zwei Farbvarianten angeboten, beide zum identischen Preis. Auch die "Dash"-Variante liegt bei 5.690 Euro.
Kooperation mit Fairtex
Zusätzlich kündigt Royal Enfield eine Kooperation mit Fairtex (Muay-Thai-Marke) an. Geplant ist eine limitierte "Fairtex x Guerrilla "-Kollektion mit Boxhandschuhen, Shorts und T-Shirt sowie ein Custombike auf Basis der Apex-Variante. Vorgestellt wurde die Zusammenarbeit im Rahmen des GRRR Nights x Underground Festivals in Guwahati (Indien).
Daten (Herstellerangaben)
- Royal Enfield Guerrilla 450 Apex
- Preis: 5.690 Euro (Apex Red / Apex Black)
Motor
- Flüssigkeitsgekühlt, Einzylinder, DOHC, 4 Ventile
- Hubraum: 452 cm³
- Bohrung x Hub: 84 mm x 81,5 mm
- Verdichtung: 11,5:1
- Max. Leistung: 40 PS (29,44 kW) bei 8.000/min
- Max. Drehmoment: 40 Nm bei 5.500/min
- Einspritzung: elektronische Einspritzung, 42-mm-Drosselklappe, Ride by Wire
- Kupplung: Mehrscheiben-Nasskupplung, Antihopping
- Getriebe: 6-Gang, Fußschaltung
- Schmierung: Semi-Trockensumpf
- Verbrauch: 3,39 l/100 km
- CO₂-Emission: 82,86 g/km
- Fahrgeräusch (Vorbeifahrt): 76 dB(A)
- Standgeräusch: 91 dB(A) bei 4.000/min
Maße & Gewichte
- Radstand: 1.440 mm
- Bodenfreiheit: 169 mm
- Länge: 2.145 mm
- Breite: 855 mm
- Höhe: 1.095 mm (ohne Rückspiegel)
- Sitzhöhe: 780 mm
- Trockengewicht: 172 kg
- Gewicht fahrfertig (90% Tankfüllung + Öl): 184 kg
- Nutzlast mit Standardausstattung: 191 kg
- Tankinhalt: 11 l
Bremsen & Reifen
- Vorderreifen: 120/70 – 17"
- Hinterreifen: 160/60 – 17"
- Bremse vorn: Hydraulische Scheibenbremse 310 mm, belüftete Scheibe, Zweikolbensattel
- Bremse hinten: Hydraulische Scheibenbremse 270 mm, belüftete Scheibe, Einkolbensattel
- ABS: Zweikanal-ABS
Rahmen & Fahrwerk
- Rahmen: Stahlrohrrahmen mit zwei Holmen
- Gabel: Teleskopgabel 43 mm
- Federweg vorn: 150 mm
- Hinterradfederung: Monostoßdämpfer
- Federweg hinten: 145 mm
Elektrik & Ausstattung
- Elektrisches System: 12 V
- Batterie: 12 V, 8 Ah
- Scheinwerfer: LED
- Rücklicht: LED-Rücklicht-Blinker-Kombination
- Weitere Ausstattung: Fahrmodi, USB-C-Ladebuchse
- Instrumenten-Cluster: Rundes 4"-TFT-Display mit Smartphone-Konnektivität, Full-Map-Navigation (powered by Google Maps), Mediensteuerung
- Cluster (Basismodell): Digital-analoges Kombiinstrument mit Tripper-Pod