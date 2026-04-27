Tieferer Alu-Lenker und neue Farben: Apex-Variante der Royal Enfield Guerrilla 450

Royal Enfield erweitert die Guerrilla-450-Baureihe um eine neue Variante: die Guerrilla 450 Apex. Wie der Hersteller im April 2026 mitteilte, ist die Apex-Variante konsequent auf den Straßeneinsatz ausgelegt. Dafür wurden unter anderem Sitzposition, Bereifung, Fahrmodi und Design überarbeitet. In Deutschland ist die Guerrilla 450 Apex ab sofort bestellbar, der Preis liegt bei 5.690 Euro.

Änderungen für die neue Apex-Variante Für eine sportlichere Ergonomie erhält die Apex-Variante einen tiefer positionierten Aluminiumlenker, der eine sportlichere Sitzhaltung ermöglichen soll.

Bei der Bereifung setzt Royal Enfield auf 17-Zoll-Straßenreifen, mit dem Ziel, den Grip auf Asphalt zu verbessern. Zudem wurden die Fahrmodi "Street" und "Sport" weiterentwickelt.

Neu beziehungsweise aktualisiert ist außerdem die Modusbeibehaltung: Der zuletzt gewählte Modus kann beim Umschalten gespeichert werden und bleibt über Zündzyklen hinweg erhalten.

Royal Enfield Apex in Rot oder Schwarz Optisch führt Royal Enfield für die Apex die neuen Farben "Apex Red" und "Apex Black" ein. Zur Ausstattung gehören zudem serienmäßige Felgenbänder, eine neue Heckverkleidung sowie eine farblich abgestimmte Frontverkleidung.

Basis: Sherpa-Plattform, 40 PS und Tripper Dash für 2026 Technische Grundlage der Guerrilla 450 ist die Sherpa-Plattform. Der Motor leistet laut Hersteller 40 PS und drückt 40 Nm.

Für das Modelljahr 2026 sind alle Varianten mit dem Royal Enfield Tripper Dash ausgestattet und erhalten die aktualisierten Fahrmodi inklusive Modusbeibehaltung. Für die bekannte "Dash"-Variante kommt zusätzlich die neue Farbe "Twilight Blue".

Preise und Farben in Deutschland Die Royal Enfield Guerrilla 450 Apex wird in Deutschland in zwei Farbvarianten angeboten, beide zum identischen Preis. Auch die "Dash"-Variante liegt bei 5.690 Euro.

Kooperation mit Fairtex

Zusätzlich kündigt Royal Enfield eine Kooperation mit Fairtex (Muay-Thai-Marke) an. Geplant ist eine limitierte "Fairtex x Guerrilla "-Kollektion mit Boxhandschuhen, Shorts und T-Shirt sowie ein Custombike auf Basis der Apex-Variante. Vorgestellt wurde die Zusammenarbeit im Rahmen des GRRR Nights x Underground Festivals in Guwahati (Indien).

Daten (Herstellerangaben)

Royal Enfield Guerrilla 450 Apex

Preis: 5.690 Euro (Apex Red / Apex Black) Motor

Flüssigkeitsgekühlt, Einzylinder, DOHC, 4 Ventile

Hubraum: 452 cm³

Bohrung x Hub: 84 mm x 81,5 mm

Verdichtung: 11,5:1

Max. Leistung: 40 PS (29,44 kW) bei 8.000/min

Max. Drehmoment: 40 Nm bei 5.500/min

Einspritzung: elektronische Einspritzung, 42-mm-Drosselklappe, Ride by Wire

Kupplung: Mehrscheiben-Nasskupplung, Antihopping

Getriebe: 6-Gang, Fußschaltung

Schmierung: Semi-Trockensumpf

Verbrauch: 3,39 l/100 km

CO₂-Emission: 82,86 g/km

Fahrgeräusch (Vorbeifahrt): 76 dB(A)

Standgeräusch: 91 dB(A) bei 4.000/min Maße & Gewichte

Radstand: 1.440 mm

Bodenfreiheit: 169 mm

Länge: 2.145 mm

Breite: 855 mm

Höhe: 1.095 mm (ohne Rückspiegel)

Sitzhöhe: 780 mm

Trockengewicht: 172 kg

Gewicht fahrfertig (90% Tankfüllung + Öl): 184 kg

Nutzlast mit Standardausstattung: 191 kg

Tankinhalt: 11 l Bremsen & Reifen

Vorderreifen: 120/70 – 17"

Hinterreifen: 160/60 – 17"

Bremse vorn: Hydraulische Scheibenbremse 310 mm, belüftete Scheibe, Zweikolbensattel

Bremse hinten: Hydraulische Scheibenbremse 270 mm, belüftete Scheibe, Einkolbensattel

ABS: Zweikanal-ABS Rahmen & Fahrwerk

Rahmen: Stahlrohrrahmen mit zwei Holmen

Gabel: Teleskopgabel 43 mm

Federweg vorn: 150 mm

Hinterradfederung: Monostoßdämpfer

Federweg hinten: 145 mm Elektrik & Ausstattung

Elektrisches System: 12 V

Batterie: 12 V, 8 Ah

Scheinwerfer: LED

Rücklicht: LED-Rücklicht-Blinker-Kombination

Weitere Ausstattung: Fahrmodi, USB-C-Ladebuchse

Instrumenten-Cluster: Rundes 4"-TFT-Display mit Smartphone-Konnektivität, Full-Map-Navigation (powered by Google Maps), Mediensteuerung

Cluster (Basismodell): Digital-analoges Kombiinstrument mit Tripper-Pod