Auf 1.000 Exemplare limitiert: Street Triple Moto2 Limited Edition 2026

Die weltweit auf nur 1.000 Exemplare limitierte Triumph Street Triple Moto2 Limited Edition für 2026 feiert die seit 2019 bestehende Partnerschaft von Triumph mit der Moto2-Weltmeisterschaft. Die Moto2-Edition basiert auf der Street Triple 765 RX und nutzt den gleichen leistungsstarken 765-ccm-Dreizylindermotor. Der stemmt eine Maximalleistung von 130 PS bei 12.000/min sowie ein maximales Drehmoment von 80 Nm bei 9.500/min.

Carbon-Verkleidungsteile und nummerierte Gabelbrücke Hingucker an der Triumph Street Triple Moto2 Limited Edition 2026: die Carbon-Verkleidungsteile. Die Seitenverkleidung, die Vorderradabdeckung und die Bugverkleidung bestehen aus dem leichten Material, welches das fahrfertige Gewicht auf angeblich 188 Kilogramm reduziert. Die individuell nummerierte obere Gabelbrücke, aus dem Vollen gefräst, und das Moto2-Logo auf dem Schalldämpfer unterstreichen den Sondermodell-Charakter.

Die Street Triple Moto2 Edition ist für Fahrer und Fahrerinnen, die ein Mittelklasse-Naked-Bike sowohl für die Straße als auch für die Rennstrecke suchen. Für den sportlichen Anspruch stattet Triumph die Moto2-Edition durch Clip-on-Stummellenker aus, die eine geducktere Haltung ermöglichen – beziehungsweise einfordern – und das Handling bei schnellem Tempo optimieren sollen.

5-Zoll-TFT-Display mit Moto2-Logo-Startbildschirm Im Cockpit leuchtet einem das 5-Zoll-TFT-Display entgegen, dessen Startbildschirm das Moto2-Logo zeigt. Als Alleinstellungsmerkmal bekommt die Street Triple Moto2 Edition auch eine einzigartige Farbe: "Mineral Grey" und "Crystal White" werden durch Akzente in "Triumph Performance Yellow" und passend abgesetzte Radstreifen ergänzt.

Optische Anpassungen und Carbon-Teile sind aber nicht das Einzige, mit dem die Triumph Street Triple Moto2 Edition 2026 aufwartet: Sie setzt zudem auf eine Kombination aus voll einstellbarem Öhlins-Fahrwerk sowie auf Brembo-Stylema-Bremsen und umfangreiche elektronische Assistenzsysteme: ABS-Track-Modus, optimiertes Kurven-ABS, Traktionskontrolle und ein Schaltassistent erwarten den Fahrer.

Preis und Verfügbarkeit der Moto2-Streety Weltweit ist die Triumph Street Triple Moto2 Edition 2026 auf 1.000 Exemplare limitiert. Sie soll ab April 2026 erhältlich sein. Bestellungen können bereits über die Triumph-Vertragshändler aufgegeben werden.

In Deutschland beträgt der Preis 15.795 Euro, in Österreich 17.995 Euro – jeweils inklusive vierjährige Herstellergarantie, wobei in Deutschland händlerspezifische Liefernebenkosten hinzukommen.

Besondere Komponenten im Vergleich zum Standard-Modell Carbon-Verkleidungsteile (Scheinwerferblende, Seitendeckel, Vorderradabdeckung, Bugverkleidung, Endkappe des Schalldämpfers)

individuell nummerierte obere Gabelbrücke

TFT-Display mit Moto2-Startbildschirm

Farbgestaltung in "Mineral Grey" und "Crystal White"

Sitz mit Moto2-Prägung

Tank-, Sitz- und Schalldämpfer-Branding im Moto2-Stil

Klares Rücklicht (neu bei dieser Edition)

ABS-Track-Modus

Optimiertes Kurven-ABS

Schaltassistent

Clip-on-Stummellenker

Federung vorn: Öhlins NIX30 Upside-Down-Gabel, voll einstellbar (Druckstufe, Zugstufe, Vorspannung), 115 mm Federweg

Federung hinten: Öhlins STX40 Monoshock mit Piggyback-Reservoir, voll einstellbar, 131 mm Federweg

Brembo MCS Radial-Hauptbremszylinder mit einstellbarem Übersetzungsverhältnis

Bremsen: Brembo Stylema Vierkolben-Radial-Monoblock-Bremssättel vorn

Reifen: Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 Technische Daten Triumph Street Triple Moto2 Limited Edition Motor: flüssigkeitsgekühlter Reihen-Dreizylinder, 765 ccm, 130 PS bei 12.000/min, 80 Nm bei 9.500/min

Gewicht: 188 kg (fahrbereit)

Sitzhöhe: 840 mm

Tankinhalt: 15 Liter

Verbrauch: 5,2 l/100 km

Wartungsintervall: 10.000 km / 12 Monate

Preis: 15.795 Euro (Deutschland), 17.995 Euro (Österreich)