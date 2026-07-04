Mehr als Tulpen und Käse: Motorradreise in der Niederlande

"Nach Holland, mit dem Motorrad? Da gibt’s doch weder Kurven noch Berge!", denken wohl viele. Und verpassen noch viel mehr. Wobei sie allerdings nicht gerade unterwegs sein sollten mit einer BMW S 1000 RR oder Ducati Panigale V4, beides eher suboptimale Geräte für den Slowfox über die auf 80 km/h limitierten Landstraßen durchs Königreich.