Mehr als Tulpen und Käse: Motorradreise in der Niederlande

"Nach Holland, mit dem Motorrad? Da gibt’s doch weder Kurven noch Berge!", denken wohl viele. Und verpassen noch viel mehr. Wobei sie allerdings nicht gerade unterwegs sein sollten mit einer BMW S 1000 RR oder Ducati Panigale V4, beides eher suboptimale Geräte für den Slowfox über die auf 80 km/h limitierten Landstraßen durchs Königreich.
Deutlich artgerechter ist da die Royal Enfield Classic 650, mit der Rainer und ich nun an einem Montagmorgen Anfang April in Hünxe, kurz vor der deutsch-niederländischen Grenze, um 9:57 Uhr an den Start gehen. Alles Weitere nun als dokumentiertes Protokoll einer touristisch-entdeckerischen Reise durch ein ungewohntes Motorrad-Reiseland.
Montag: Start der Reise in Assen, erster Stopp: TT Circuit
09.57 Uhr: Abfahrt ...