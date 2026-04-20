Sehr starkes erstes Quartal 2026 bei den 125ern: die Top-Marken und Top-Modelle – mit zwei Neueinsteigern in den Top 10. Mit 57,9 Prozent mehr neu zugelassenen 125ern ist das erste Quartal 2026 erfreulich und deutlich positiv gestartet. Insgesamt 4.474 Leichtkraftrad-Neuzulassungen sind es von Januar bis März 2026 gewesen. Alle Hersteller profitieren mit steigenden Zahlen. Aktueller Marktführer ist Yamaha vor Honda. Bei den Top-10-Marken haben Stark Future und QJMotor sich etabliert. Neuzugänge bei den Top-10-Modellen sind die Enduro Yamaha WR 125 R und die Elektro-Supermoto Stark Varg SM.