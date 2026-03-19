Vespa-Modellpflege 2026: Primavera und Sprint S modernisiert

Piaggio bringt die überarbeiteten Vespa-Modelle Primavera und Sprint S für das Modelljahr 2026. Die "Small Body"-Modelle erhalten neue Ausstattungsdetails, die Sicherheit, Bedienung und Anzeige verbessern. Laut Hersteller sind die aktualisierten Versionen ab sofort bei den Piaggio-Händlern verfügbar.

Neue Hinterrad-Scheibenbremse für 125er-Vespas Eine wesentliche technische Neuerung betrifft die Bremsen: Bei den 125er-Modellen ersetzt Vespa die hintere Trommelbremse durch eine 220-Millimeter-Stahlscheibe, die ein Zweikolben-Bremssattel betätigt. Zusammen mit der vorderen Scheibenbremse und ABS erhöht das System die Bremsleistung und Sicherheit. Die GTS-Vespa bremsten zuvor schon per Disc hinten.

Keyless-System jetzt bei allen Versionen über 50 Kubik Neu ist auch das serienmäßige Keyless-System für alle Vespa Primavera und Sprint S mit über 50 Kubik Hubraum. Der Motor startet ohne Schlüssel, per Chip wird das Sitzfach entriegelt und eine Fern-Erkennungsfunktion aktiviert, bei der die Blinker aufleuchten.

Neues digitales Cockpit mit Full-LCD-Technik 2026 führt Vespa ein neues Kombiinstrument ein, welches das klassische Vespa-Layout mit Full-LCD-Technologie verbindet. Es zeigt alle Funktionen digital an. In Verbindung mit der Multimedia-Plattform Vespa MIA lassen sich Smartphone-Funktionen wie Telefonie, Nachrichten, Musik und Navigation per Piktogrammen anzeigen. Vespa MIA ist bei der Primavera Tech serienmäßig und bei den anderen Varianten optional. Die Primavera Tech behält ihr 5-Zoll-TFT-Farbdisplay.

Neue 12-Zoll-Räder und Design-Updates Optisch stechen die neuen 12-Zoll-Räder mit jeweils 5 Speichen hervor. Die Sprint S erhält zudem ein neues Gitter auf der linken Seitenverkleidung. Weitere Änderungen umfassen ein überarbeitetes Emblem am Kotflügel der Primavera, einen integrierten Haken unter dem Lenker und eine schlanker gestaltete "Krawatte" im Zentrum des Beinschilds. Der Sitz besteht aus neuem Material.

Als Verbrenner- und Elektro-Version erhältlich Die Vespa Primavera und Sprint S sind weiterhin mit Verbrennungsmotoren und Elektroantrieb erhältlich. Die Benzin-Versionen nutzen moderne 4-Takt-Motoren mit 3-Ventil-Technik und elektronischer Einspritzung. In Deutschland werden die Hubraumklassen 50 und 125 angeboten, 150 Kubik hingegen nicht.

Bei den E-Versionen unterscheidet Vespa zwischen einer Moped-Ausführung (45 km/h) und einer größeren Version, die als Vespa Primavera Tech angeboten wird. Die elektrischen Moped-Varianten verfügen über herausnehmbare Akkus.

Farben und Ausstattungsvarianten Die Vespa Primavera gibt es in "Bianco Innocente" (Weiß), "Nero Convinto" (Schwarz), "Verde Amabile" (Grün), "Blu Energico" (Blau) und dem neuen "Beige Avvolgente" (nur für Benziner). Die "S"-Ausstattung bietet "Bianco Innocente" (Weiß) und das neue "Giallo Disinvolto" (eine Art Safrangelb) mit spezifischem Sitz, Zierteilen und Grafiken.

Die Sprint S ist in "Bianco Innocente" (Weiß), "Rosso Coraggioso" (Rot) und "Blu Eclettico" (Blau; nur für Benziner) sowie in "Nero Convinto Opaco" (Schwarz) und dem neuen "Verde Ribelle" (Grün; auch für Elektro) erhältlich. Die Primavera Tech wird in "Blu Energico Opaco" (Blau) und "Grigio Ottimista Opaco" (Grau) angeboten.

Zubehörprogramm inklusive Schutzbügel Vespa bietet ein umfangreiches Zubehörprogramm, darunter Topcase, Windschild, Verkleidungsteile und Gepäckträger. Neu sind schlankere Schutzbügel für Front, Heck und Kotflügel.

Technische Daten (Herstellerangaben) Modelle: Vespa Primavera, Vespa Sprint S (Small Body), zusätzlich Primavera Tech als Variante

Vespa Primavera, Vespa Sprint S (Small Body), zusätzlich Primavera Tech als Variante Bremsen (125/150): hinten Scheibenbremse 220 mm (Stahl), Zweikolben-Bremssattel; vorn Scheibenbremse; ABS

hinten Scheibenbremse 220 mm (Stahl), Zweikolben-Bremssattel; vorn Scheibenbremse; ABS Keyless: serienmäßig bei allen Versionen über 50 cm³ (Start ohne Schlüssel, Sitzfach-Entriegelung, Remote-Erkennung)

serienmäßig bei allen Versionen über 50 cm³ (Start ohne Schlüssel, Sitzfach-Entriegelung, Remote-Erkennung) Cockpit: neues Full-LCD-Kombiinstrument; Primavera Tech mit 5-Zoll-TFT-Farbdisplay

neues Full-LCD-Kombiinstrument; Primavera Tech mit 5-Zoll-TFT-Farbdisplay Connectivity: Vespa MIA serienmäßig bei Primavera Tech, sonst optional; Anzeige von Telefonfunktionen, Musik, Nachrichten, Piktogramm-Navigation

Vespa MIA serienmäßig bei Primavera Tech, sonst optional; Anzeige von Telefonfunktionen, Musik, Nachrichten, Piktogramm-Navigation Räder: neue 12-Zoll-Räder, Design mit jeweils 5 geteilten Speichen

neue 12-Zoll-Räder, Design mit jeweils 5 geteilten Speichen Verbrenner-Antriebe: 4-Takt-Einzylinder, 3 Ventile, elektronische Einspritzung; 50/125 cm³

4-Takt-Einzylinder, 3 Ventile, elektronische Einspritzung; 50/125 cm³ E-Antriebe: E-Versionen als Moped (45 km/h) und großer Elektroroller (als Primavera Tech)