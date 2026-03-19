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Vespa-Modellpflege 2026: Primavera und Sprint S modernisiert

Neue Vespa Primavera und Vespa Sprint S 2026
Keyless, neues Cockpit und Scheibenbremse hinten

Vespa-Modellpflege 2026 für Primavera und Sprint S: hintere Scheibenbremse (für 125/150), Keyless-System, Full-LCD-Cockpit und neue 12-Zoll-Räder.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.03.2026
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Vespa Sprint S 2026 Rosso Coraggioso
Foto: Vespa

Piaggio bringt die überarbeiteten Vespa-Modelle Primavera und Sprint S für das Modelljahr 2026. Die "Small Body"-Modelle erhalten neue Ausstattungsdetails, die Sicherheit, Bedienung und Anzeige verbessern. Laut Hersteller sind die aktualisierten Versionen ab sofort bei den Piaggio-Händlern verfügbar.

Neue Hinterrad-Scheibenbremse für 125er-Vespas

Eine wesentliche technische Neuerung betrifft die Bremsen: Bei den 125er-Modellen ersetzt Vespa die hintere Trommelbremse durch eine 220-Millimeter-Stahlscheibe, die ein Zweikolben-Bremssattel betätigt. Zusammen mit der vorderen Scheibenbremse und ABS erhöht das System die Bremsleistung und Sicherheit. Die GTS-Vespa bremsten zuvor schon per Disc hinten.

Keyless-System jetzt bei allen Versionen über 50 Kubik

Neu ist auch das serienmäßige Keyless-System für alle Vespa Primavera und Sprint S mit über 50 Kubik Hubraum. Der Motor startet ohne Schlüssel, per Chip wird das Sitzfach entriegelt und eine Fern-Erkennungsfunktion aktiviert, bei der die Blinker aufleuchten.

Neues digitales Cockpit mit Full-LCD-Technik

2026 führt Vespa ein neues Kombiinstrument ein, welches das klassische Vespa-Layout mit Full-LCD-Technologie verbindet. Es zeigt alle Funktionen digital an. In Verbindung mit der Multimedia-Plattform Vespa MIA lassen sich Smartphone-Funktionen wie Telefonie, Nachrichten, Musik und Navigation per Piktogrammen anzeigen. Vespa MIA ist bei der Primavera Tech serienmäßig und bei den anderen Varianten optional. Die Primavera Tech behält ihr 5-Zoll-TFT-Farbdisplay.

Neue 12-Zoll-Räder und Design-Updates

Optisch stechen die neuen 12-Zoll-Räder mit jeweils 5 Speichen hervor. Die Sprint S erhält zudem ein neues Gitter auf der linken Seitenverkleidung. Weitere Änderungen umfassen ein überarbeitetes Emblem am Kotflügel der Primavera, einen integrierten Haken unter dem Lenker und eine schlanker gestaltete "Krawatte" im Zentrum des Beinschilds. Der Sitz besteht aus neuem Material.

Als Verbrenner- und Elektro-Version erhältlich

Die Vespa Primavera und Sprint S sind weiterhin mit Verbrennungsmotoren und Elektroantrieb erhältlich. Die Benzin-Versionen nutzen moderne 4-Takt-Motoren mit 3-Ventil-Technik und elektronischer Einspritzung. In Deutschland werden die Hubraumklassen 50 und 125 angeboten, 150 Kubik hingegen nicht.

Bei den E-Versionen unterscheidet Vespa zwischen einer Moped-Ausführung (45 km/h) und einer größeren Version, die als Vespa Primavera Tech angeboten wird. Die elektrischen Moped-Varianten verfügen über herausnehmbare Akkus.

Farben und Ausstattungsvarianten

Die Vespa Primavera gibt es in "Bianco Innocente" (Weiß), "Nero Convinto" (Schwarz), "Verde Amabile" (Grün), "Blu Energico" (Blau) und dem neuen "Beige Avvolgente" (nur für Benziner). Die "S"-Ausstattung bietet "Bianco Innocente" (Weiß) und das neue "Giallo Disinvolto" (eine Art Safrangelb) mit spezifischem Sitz, Zierteilen und Grafiken.

Die Sprint S ist in "Bianco Innocente" (Weiß), "Rosso Coraggioso" (Rot) und "Blu Eclettico" (Blau; nur für Benziner) sowie in "Nero Convinto Opaco" (Schwarz) und dem neuen "Verde Ribelle" (Grün; auch für Elektro) erhältlich. Die Primavera Tech wird in "Blu Energico Opaco" (Blau) und "Grigio Ottimista Opaco" (Grau) angeboten.

Zubehörprogramm inklusive Schutzbügel

Vespa bietet ein umfangreiches Zubehörprogramm, darunter Topcase, Windschild, Verkleidungsteile und Gepäckträger. Neu sind schlankere Schutzbügel für Front, Heck und Kotflügel.

Technische Daten (Herstellerangaben)

  • Modelle: Vespa Primavera, Vespa Sprint S (Small Body), zusätzlich Primavera Tech als Variante
  • Bremsen (125/150): hinten Scheibenbremse 220 mm (Stahl), Zweikolben-Bremssattel; vorn Scheibenbremse; ABS
  • Keyless: serienmäßig bei allen Versionen über 50 cm³ (Start ohne Schlüssel, Sitzfach-Entriegelung, Remote-Erkennung)
  • Cockpit: neues Full-LCD-Kombiinstrument; Primavera Tech mit 5-Zoll-TFT-Farbdisplay
  • Connectivity: Vespa MIA serienmäßig bei Primavera Tech, sonst optional; Anzeige von Telefonfunktionen, Musik, Nachrichten, Piktogramm-Navigation
  • Räder: neue 12-Zoll-Räder, Design mit jeweils 5 geteilten Speichen
  • Verbrenner-Antriebe: 4-Takt-Einzylinder, 3 Ventile, elektronische Einspritzung; 50/125 cm³
  • E-Antriebe: E-Versionen als Moped (45 km/h) und großer Elektroroller (als Primavera Tech)

Fazit

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