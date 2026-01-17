Neue Crossover-Honda kommt später: Motor-Probleme betreffen auch die CB 1000 GT

Sie ist eine der wichtigsten Neuheiten für 2026, die Honda CB 1000 GT . Als trendgerecht arrangiertes Crossover-Modell kommt sie gut an – keine Enduro, aber mit ähnlich hohem Komfort. Zum Kampfpreis, 14.429 Euro inklusive Seitenkoffer und Liefernebenkosten, lockt sie nicht nur die treuen Stammkunden zu den Honda-Händlern. Dort hätte sie im Frühjahr 2026 eintreffen sollen.

Honda CB 1000 GT kommt nicht im Frühjahr 2026 Die ersten Test-Eindrücke von der Honda CB 1000 GT haben wir bereits im November 2025, wenige Tage nach deren EICMA-Premiere, veröffentlicht. Doch seit Januar 2026 ist klar: Das neue Sport-Touring-Modell kommt erst später. Und wann genau? Auf Nachfrage von MOTORRAD antwortete Honda Deutschland: "Derzeit ist geplant, die Produktion im zweiten Quartal 2026 aufzunehmen."

Crossover-Honda wohl erst für Sommer 2026 Da das zweite Quartal bis Ende Juni reicht und die in Japan gefertigten Fahrzeuge des Typs Honda CB 1000 GT dann noch einen weiten Exportweg per Container-Schiff nach Europa vor sich haben, könnte das bedeuten: Die von vielen inzwischen favorisierte und bereits vorbestellte neue Crossover-Honda kommt wohl nicht rechtzeitig zum Saisonbeginn 2026, sondern erst im Sommer.

Motor-Probleme und Rückruf Hintergrund für die Verzögerungen bei Produktion und Auslieferung der neuen Honda CB 1000 GT sind offenbar Motor-Probleme. Zwar hat das Crossover-Modell eine geringfügig abweichende Abstimmung mit genau 150 PS statt über 150 PS Spitzenleistung, dennoch ist der Reihenvierzylinder weitgehend identisch mit dem der 2025 eingeführten Honda CB 1000 (SP) Hornet.

Ungewöhnlich hoher Ölverbrauch Und bei der Honda CB 1000 (SP) Hornet läuft aktuell ein Rückruf, nachdem sie mit ungewöhnlich hohem Ölverbrauch aufgefallen war. Bleibt der Schmierstoffschwund unbemerkt, drohen Motorschäden und infolgedessen Stürze. In den USA läuft der Rückruf seit Mitte Dezember 2025, für Europa und Deutschland laufen entsprechende Vorbereitungen.

Honda CB 1000 GT, F und Hornet betroffen Zu den von Honda geplanten Reparaturmaßnahmen am CB 1000-Antrieb sind bislang keine Details bekannt. Möglicherweise wird Honda sogar komplette Motoren tauschen. Vor diesem Hintergrund erscheint es nachvollziehbar, dass Honda weitere Auslieferungen der CB 1000 (SP) Hornet sowie die Produktion der motorisch verwandten neuen Modelle CB 1000 GT und CB 1000 F bis auf Weiteres zurückhält.