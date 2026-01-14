Mehr Leistung, mehr Hubraum: Sym Cruisym 400 wächst in der A2-Klasse

Die Evolution zum neuen Cruisym 400 ist bei Sym kein kleiner Schritt, sondern ein Sprung. Hubraum, Leistung und Kraft wachsen deutlich. Ebenso die Radgrößen, Bremsen sowie die Ausstattung. Nur der Preis ist noch ein Geheimnis.

Neuer Sym Cruisym 400 für 2026 Offiziell zeigte Sym den neuen Cruisym 400 auf der EICMA 2025. Zum Modelljahr 2026 soll der Nachfolger des Cruisym 300 kommen. Und wie: War der 300er-Motor noch ein aufgerundeter Einzylinder mit 279 Kubik, 26 Nm und 26 PS, protzt der 400er in allen Dimensionen. Der Einzylinder misst 399 Kubik, erzeugt 37 Nm und leistet 34 PS.

Passend zur deutlich gestiegenen Leistung, bieten Fahrwerk und Bremsen weit mehr als zuvor. Die Räder wachsen von 14 Zoll vorn und 13 hinten auf 15 und 14 Zoll.

Von 260 Millimetern im Durchmesser vergrößert Sym die Bremsscheibe vorn auf 288 Millimeter, nebst radial angeschlagenem Bremssattel. ABS und Traktionskontrolle zählen ebenso zur Ausstattung wie das TFT-Display mit Connectivity, Navigation und Ladebuchsen.

Sym Maxsym 400 als Vorbild? Technisch gleichen die Daten von Motor und Fahrwerk fast dem bekannten Maxsym 400, während der Cruisym 400 mit mehr Kante in der Karosse völlig anders wirkt.

Jedoch dürfte man das noch unbekannte Gewicht des neuen Sym Cruisesym 400 vom Maxsym 400 ableiten können. Denn die bisherigen 196 Kilo des 300ers dürften nicht mehr zu schaffen sein. Aktuell wiegt der Maxsym 400 fahrfertig 215 Kilogramm. Und vielleicht gibt der Maxsym uns auch einen kleinen Hinweis auf den Preis des neuen Cruisesym.

Was kostet der neue Sym Cruisym 400? Bislang hat Sym dem neuen Cruisym 400 kein Preisschild angehängt. Aktuell kostet der 300er in Deutschland ab 5.799 Euro und der Maxsym 400 ab 6.399 Euro. Der neue 400er dürfte also grob um die 6.000 Euro kosten.

Wann genau der neue Sym Cruisym 400 in Deutschland auf den Markt rollt, ist bisher nicht bekannt.