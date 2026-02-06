Erste Erlkönig-Fotos: Ist das die neue BMW F 450 RR für die A2-Klasse?

TVS Motor in Indien ist seit über 10 Jahren BMW-Partner und fertigte bis 2025 die G 310-Modelle mit Einzylinder-Motor. Ebenfalls bei TVS läuft der elektrische BMW CE 02 vom Band. Und neuerdings, noch viel wichtiger: die BMW F 450 GS, die im Frühjahr 2026 in den Handel kommt.

Neue BMW F 450 RR für die A2-Klasse? Logischerweise wird BMW es nicht bei einem einzigen F 450-Modell belassen, weitere werden folgen. Am naheliegendsten erscheint ein Basis-Modell, die BMW F 450 R als Naked Bike für die A2-Klasse bis 48 PS. Doch anscheinend wird es auch ein sportliches RR-Modell geben, wie bereits die BMW G 310 RR – die allerdings nie nach Europa kam.

Erlkönig-Fotos aus Indien Anfang Februar 2026 erschienen erste Erlkönig-Fotos von der mutmaßlichen neuen BMW F 450 RR, die wir oben in der Bildergalerie zeigen. Die neue 450er war als Erlkönigin auf Testfahrt in Indien unterwegs, im schwarzen Tarnanzug. Eindeutig als BMW zu identifizieren ist sie an der entsprechend beschrifteten vorderen Bremszange.

Ein weiteres Indiz ist der BMW-typische Menü-Drehring am linken Lenkstummel. Ebenfalls moderner BMW-Standard sind die in die hinteren Blinker integrierten Rückleuchten. Das bekannte TFT-Display von BMW mitsamt Connectivity ist auf den Erlkönig-Fotos zwar nicht zu sehen, aber sehr wahrscheinlich auch im Cockpit der F 450 RR platziert.

Reihenzweizylinder-Motor mit 48 PS Apropos Lenkstummel: Der Testfahrer saß nicht extrem gebückt, sondern moderat-sportlich auf der mutmaßlichen BMW F 450 RR – konzeptgerecht für die Einsteiger-Kategorie. Denn wie die BMW F 450 GS dürfte auch die BMW F 450 RR mit dem neuen Reihenzweizylinder-Motor und genau 48 PS (35 kW) Spitzenleistung in der A2-Klasse antreten. Und mit dem außergewöhnlichen Hubzapfenversatz, 135 Grad, samt akustischem Wiedererkennungswert.

6-Gang-Getriebe mit Automatik-Kupplung ERC Eine weitere Besonderheit am F 450-Antrieb von BMW ist die sogenannte Easy Ride Clutch (ERC) von Zulieferer F.C.C. aus Japan. Dabei handelt es sich um eine weiterentwickelte Fliehkraftkupplung. Nach BMW-Angaben zur F 450 GS sei dieses drehzahlabhängige System so präzise austariert, dass es beim Anfahren einkuppelt und, mit erhaltener Motorbremswirkung, erst bei Absinken der Motordrehzahl auf Leerlauf-Level wieder auskuppelt – automatisch. Ziehen des trotzdem vorhandenen Kupplungs-Handhebels ist somit nicht nötig. Und: Abwürgen des Motors sei mit der ERC unmöglich.

Wann kommt die neue BMW F 450 RR? Technische Daten und Preis? Zwar liegen zur mutmaßlichen neuen BMW F 450 RR bislang keine offiziellen Informationen vor, doch zu erwarten ist sie – wie das Naked Bike F 450 R – zum Modell-Jahrgang 2027. Demnach könnte BMW die neuen 450er zur nächsten EICMA im November 2026 präsentieren. Orientierungspunkte für die Eckdaten sind die bereits bekannten der BMW F 450 GS: 48 PS, 178 kg fahrbereit, ab 7.220 Euro (in Deutschland).