Benelli zündet TNT in der A2-Klasse: Neue Tornado Naked Twin 550 mit 48 PS

TNT – oder TnT – war bisher die Abkürzung für Tornado Naked Tre, also für die berühmt-berüchtigten, in Europa längst nicht mehr neu erhältlichen Dreizylinder-Modelle mit 899 und 1.130 Kubik. Zur EICMA im November 2025 zeigte Benelli die neue Tornado Naked Twin 550 erstmals öffentlich in Europa. Ebenfalls in Italien wurde das moderne Mittelklasse-Naked-Bike gestaltet, im Centro Stile Benelli, am traditionellen Stammsitz der alten italienischen Marke, in Pesaro.

Neue Benelli Tornado Naked Twin 550 Doch bereits seit 2005 gehört Benelli zur großen chinesischen Qianjiang-Gruppe. Daher stammt auch die technische Plattform der neuen Benelli Tornado Naked Twin 550 von QJMotor. Vor allem der Reihenzweizylinder-Motor, mit genau 554 Kubik, Wasserkühlung, doppelten obenliegenden Nockenwellen (dohc) und 4 Ventilen pro Zylinder.

Reihenzweizylinder-Motor mit 56 PS oder 48 PS für A2 Werksangabe zur Spitzenleistung der Benelli Tornado Naked Twin 550 sind 56 PS (41 kW) bei 8.250/min. In Europa wird es eine A2-Version für den Stufenführerschein geben, mit 48 PS (35 kW) bei 6.500/min. Standards sind Euro 5+-Homologation und 6-Gang-Getriebe, für diese Klasse fortschrittlich ist die (abschaltbare) Schlupfregelung (TCS).

Fahrwerk mit einstellbaren Komponenten Ebenfalls aus QJ-Regalen stammen die Komponenten für das Fahrwerk der Benelli Tornado Naked Twin 550. Hinten ist das Stahl-Chassis mit einem Zentralfederbein bestückt, vorn mit einer Upside-down-Telegabel, jeweils einstellbar und mutmaßlich von QJ-Partner Marzocchi. Federweg vorn: 120 Millimeter, hinten: 130 Millimeter. Damit ergeben sich knapp über 80 Zentimeter (805 mm) Sitzhöhe.

Technische Daten, 160er-Reifen hinten und Brembo-Bremszangen vorn Abweichend vom Standard-180er-Hinterreifen und damit moderat breit ist das Hinterreifenformat der Benelli Tornado Naked Twin 550: 160/60 ZR 17. Standard ist der Vorderreifen in 120/70 ZR 17. Prestigeträchtig erscheinen die radial angeschraubten Vierkolben-Bremszangen von Brembo an der vorderen Doppelscheibe, und ein (abschaltbares) ABS ist selbstverständlich an Bord.

Karten-Navigation und 195 kg Gesamtgewicht Weitere Ausstattungsdetails der Benelli Tornado Naked Twin 550 sind das TFT-Display (5 Zoll) mit Connectivity und Karten-Navigation sowie markant geformte LED-Leuchten samt Tagfahrlicht. Außerdem sind die vorderen Blinker in Handprotektoren integriert – ungewöhnlich für ein Naked Bike. Fahrbereit mit gefülltem Benzintank (15,5 Liter) wiegt die schlanke 550er angeblich unter 200 Kilo: 195 kg.

Benelli Tornado Naked Twin 550 kommt 2026 – Preis für Deutschland? Im Laufe des Jahres 2026 soll die Benelli Tornado Naked Twin 550 in Europa in den Handel kommen. Auch in Deutschland, wo Importeur MSA allerdings noch keinen genauen Termin und noch keinen Preis nennen kann. Ein Anhaltspunkt ist der Preis der in Deutschland bereits verfügbaren, vollverkleideten Sport-Schwester Benelli Tornado 550: 7.069 Euro. Demnach dürfte das Naked Bike zwischen 6.000 und 7.000 Euro kosten.

Übrigens Sowohl die Benelli Tornado als auch die Benelli Tornado Naked Twin waren bereits für 2024 angekündigt gewesen – als 500er. Doch zumindest für Europa sind daraus inzwischen die 550er geworden.