Aufgebohrtes China-Superbike: QJMotor SRK 1051 RR als Überraschung für 2026

Als QJMotor SRK 921 RR oder QJMotor SRK 921 SU 9 ("China-Superveloce") oder QJMotor SRK 1000 RC Ten 78 sind die Top-Modelle des großen chinesischen Motorrad-Herstellers seit einigen Jahren von Messe zu Messe sowie im World Wide Web unterwegs. Ende November 2025 – nach der EICMA – legte QJMotor ein unerwartetes neues Superbike-Brikett nach: die SRK 1051 RR.

Neue QJMotor SRK 1051 RR – Design made in Italy Eigenständige Design-Basis für die neue QJMotor SRK 1051 RR ist die aktuelle "Hauslinie" von C-Creative aus Italien. Gründer dieser Firma ist Giovanni Castiglioni, Chef-Designer ist Adrian Morton – beide Ex-MV Agusta und in der Motorradbranche über Italien hinaus bekannt.

QJMotor Technik und Design stammen aus Italien: SRK 1051 RR, das neue sportliche Top-Modell von QJMotor für 2026.

Aufgebohrter Reihenvierzylinder-Motor auf MV-Agusta-Basis Auch die Technik für die QJMotor SRK 1051 RR geht ursprünglich auf die – kurze – Zusammenarbeit des chinesischen Herstellers mit MV Agusta zurück. Motorisch auf den älteren 921er-Reihenvierzylinder von MV Agusta, für die neue SRK 1051 RR aufgebohrt von jeweils 73 auf 78 Millimeter.

Hubraum von 921 auf 1.051 Kubik erweitert Mit unverändertem Kolbenhub (55 mm) ergeben sich exakt 1.051 Kubik, entsprechend der Modellbezeichnung QJMotor SRK 1051 RR. Wasserkühlung und Benzineinspritzung sowie insgesamt 16 Ventile und doppelte obenliegende Nockenwellen (dohc) sind unter Sportsfreunden längst international selbstverständlich.

Spitzenleistung steigt von 129 auf 144 PS Von den 129 PS des 921ers steigt die Spitzenleistung des aufgebohrten Vierzylinder-Motors für die neue QJMotor SRK 1051 RR auf 144 PS (106 kW) bei 10.600/min. Das sind zwar immerhin 15 PS mehr, angeblich ebenfalls Euro-5+-konform, doch von den inzwischen in der Superbike-Kategorie üblichen über 200 PS bleibt der chinesische Hersteller nach wie vor sehr weit entfernt. Moderner Standard, immerhin, ist ein bidirektionaler Quickshifter zum Hoch- und Herunterschalten ohne Ziehen des Kupplungshebels.

Sport-Fahrwerk mit Einarmschwinge und MV-Agusta-DNA Bereits bekannt – sowohl von MV Agusta als auch von QJMotor – ist der Fahrwerksaufbau der QJMotor SRK 1051 RR: Brückenrahmen aus Stahl-Gitterrohr mit Aluminium-Elementen, Einarmschwinge aus Aluminium, Zentralfederbein hinten und Upside-down-Telegabel vorn. Die einstellbaren Komponenten sowie den Lenkungsdämpfer liefert QJ-Partner Marzocchi. Von Brembo aus Italien stammt die prestigeträchtige, klassenübliche Bremsanlage, kombiniert mit schräglagensensiblem ABS.

Weitere technische Daten der QJMotor SRK 1051 RR Werksangabe zum Gewicht der neuen QJMotor SRK 1051 RR sind 215 Kilogramm, fahrbereit und wohl mit vollem Benzintank (15 Liter). Weitere Eckdaten sind die Reifenformate, 120/70 ZR 17 vorn und 190/50 ZR 17 hinten, 1.425 Millimeter Radstand und 83,5 Zentimeter Sitzhöhe.

Ausstattung und Details Bisher bekannte Ausstattungsdetails der neuen QJMotor SRK 1051 RR, neben dem bereits erwähnten Quickshifter, dem Lenkungsdämpfer und dem schräglagensensiblen ABS, sind die ebenfalls schräglagensensible Schlupfregelung (TCS), der Tempomat sowie das TFT-Display mit Reifenluftdruck-Anzeigen und Connectivity.

QJMotor SRK 1051 RR – Verfügbarkeit und Preis für 2026 Nicht alle, aber einige ausgewählte Modelle von QJMotor gelangen über den österreichischen Importeur KSR auch nach Deutschland. Aktuell etwa die sportliche QJMotor SRK 921 RR mit 129 PS – für relativ preisgünstige 12.999 Euro. Vor diesem Hintergrund ist es gut möglich, dass 2026 auch die neue QJMotor SRK 1051 RR zu uns kommt. Ein Preis ist bisher nicht bekannt, doch zu erwarten ist auch in diesem Fall ein vergleichsweise günstiger.