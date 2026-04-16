Mit einer überarbeiteten unverbindlichen Preisempfehlung von 16.000 Euro (Italien) soll die MV Agusta F3 R ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem sich verändernden Markt der mittleren Sportbike-Klasse verbessern. Zuvor lag der Listenpreis in Italien wohl bei um die 19.000 Euro. Und auch in Deutschland legt der Listenpreis mit 18.699 Euro die Latte hoch. Allerdings haben wir am 16. April 2026 online auch neue MV Agusta F3 R des Modelljahrs 2026 bei einem großen deutschen Motorradhändler gesehen, der für das Bike 15.800 Euro aufruft.Premium-Komponenten und komplette WerksausstattungIn Schiranna bei Varese entworfen und gebaut, bleibt die F3 R dem italienischen Design, ihrer Rennsport-Herkunft und kompromissloser Technik treu. Als Dreizylinder-Supersportler hat sie, laut MV Agusta, die Klasse mit Premium-Komponenten und kompletter Werksausstattung geprägt.Supersport-Segment im WandelMV Agusta beschreibt die aktuelle Entwicklung im Supersport-Segment als die größte Transformation seit mehr als einem Jahrzehnt. Klassische, hochdrehende 600er-Reihenvierzylinder würden zunehmend von einer neuen Generation mittelgroßer Sportbikes abgelöst, die stärker auf zugängliche Leistungsentfaltung, bessere Straßentauglichkeit und aggressive Einstiegspreise ausgerichtet sind.Keine Reduktion des AusstattungsumfangsGleichzeitig verweist der Hersteller auf einen Branchentrend zu "Headline Pricing": Basismodelle werden preislich attraktiv angeboten, während wichtige Ausstattungsmerkmale – darunter Elektronik, Assistenzsysteme und Performance-Upgrades – teils über optionale Pakete oder aktivierungsbasierte Systeme bereitgestellt werden. Die neue Positionierung der F3 R soll ausdrücklich keine Reduktion des Ausstattungsumfangs darstellen, sondern eine Anpassung an die veränderten Segmentdynamiken.Der Dreizylinder-Motor mit 147 PS erfüllt Euro-5+-Standards. Die gegenläufig drehende Kurbelwelle soll Agilität und Stabilität verbessern.\n\t\t\t,\n\t\tSportlich-aggressive ErgonomieDie Einarmschwinge prägt das Design, die Ergonomie ist sportlich-aggressiv für maximale Kontrolle.Serienmäßig bietet die F3 R ein umfassendes Elektronikpaket mit 6-Achsen-IMU und vier Fahrmodi: Rain, Sport, Race und Custom. Anpassbar sind Gasannahme, Drehmoment, Motorbremse und mehr. Das ABS passt sich je nach Modus an: sicher in Sport, leistungsorientiert in Race.Zur Elektronik gehören: Traktionskontrolle mit 8 StufenWheelie ControlLaunch ControlKurven-ABSRear Wheel Lift-Up MitigationTempomat\n\t\t\t,\n\t\t5,5-Zoll-TFT-Display und neue SlipperkupplungEin 5,5-Zoll-TFT-Display, verbunden mit der MV Ride App, bietet Navigation und Streckenaufzeichnung.Neu ist die 9-Scheiben-Slipperkupplung mit Torque-Assist und Quickshifter, die sanftere Schaltvorgänge ermöglicht und die Handkraft um 50 Prozent reduziert.\n\t\t\t,\n\t\tTechnische Daten MV Agusta F3 RPreis: 16.000 Euro (Italien)Motor: DreizylinderLeistung: 147 PSAbgasnorm: Euro 5+Kurbelwelle: gegenläufigFahrmodi: Rain, Sport, Race, CustomSensorik: 6-Achsen-IMUTraktionskontrolle: 8 Stufen (Rain, Road, Track)Wheelie Control: FLC (Front Lift Control)Launch Control: vorhandenABS: Kurven-ABS, Sport- und Race-ModusRLM: Rear Wheel Lift-Up MitigationTempomat: vorhandenDisplay: 5,5-Zoll-TFT-FarbdisplayConnectivity: MV Ride App (Navigation, Routenaufzeichnung, Setup per Smartphone)Kupplung: neue 9-Scheiben-Slipperkupplung mit Torque-AssistQuickshifter: MV Agusta QuickshifterKupplungshandkraft: 50 % geringer als vorherige Generation (laut Hersteller)Schwinge: einseitig (Single-Sided Swingarm)Produktion/Entwicklung: Schiranna, Varese (Italien)\n\t\t\t,\n\t\t