Beliebteste Tourer/Sporttourer 2026: Eure Lieblings-Bikes in der Tourer-Kategorie

Im Jahr zuvor besetzte noch die 1250er-RS den Platz an der Sonne. Mit dem Hubraum-Update auf den 1300er-Boxer hat die R 1300 RS diesen Part übernommen und sammelt in souveräner Manier die meisten Stimmen der Motorrad-Fans. Moto Guzzis Mandello schiebt sich vor auf Platz zwei, den zuvor KTMs GT innehatte. Neu in den Top 5: die NT von Honda.

Die beliebtesten Tourer/Sporttourer 2026 1. BMW R 1300 RS – mit 23,8 % der Stimmen Die neue RS wirkt deutlich sportlicher als ihre Vorgängerin. Einen ersten Vergleichstest gewann sie bereits souverän, punktete vor allem mit ihrem kräftigen Motor, starken Bremsen und einem top Fahrwerk. Mit der neuen Generation halten (aufpreispflichtige) radarbasierte Assistenzsysteme oder der automatische Schaltassistent Einzug in den Sporttourer. Und mit der Modellvariante "Performance" steht sportliche Ausstattung (unter anderem mit Sportfahrwerk, Sportsitz und Motorspoiler) zur Wahl.

2. Moto Guzzi V100 Mandello/S – mit 11,7 % der Stimmen Der charakterstarke Sporttourer punktet zwar nicht mit höchster Handlichkeit, aber mit unerschütterlicher Stabilität und zupackenden Bremsen. Die S-Version unterscheidet sich u. a. durch Quickshifter, Heizgriffe, semiaktives Öhlins-Fahrwerk und das hauseigene Radarsystem PFF mit Abstandstempomat, Kollisions- und Totwinkelwarner. Den 70. Geburtstag seines historischen Windkanals, damals der erste weltweit, feiert Guzzi mit der Wind Tunnel. Die Ausstattung ist identisch mit der der S, aber ohne Radarsystem.

3. BMW R 1300 RT – mit 11,1 % der Stimmen Der Reiseboxer und Behördenliebling wurde mit dem Modellwechsel rundum verbessert und bietet Ausstattungsoptionen, von denen Motorradtouristen früher nur träumen konnten. Zum Beispiel "Dynamic Chassis Adaption", der radarbasierte "Riding Assistant" mit Abstandswarner oder das Automatikgetriebe "ASA". Ebenfalls ein Novum sind die Vario-Koffer mit Innenbeleuchtung und USB-Steckdose. Damit ist man mit der R 1300 RT komfortabler, aber auf Wunsch auch dynamischer denn je unterwegs.

4. KTM 1390 Super Duke GT – mit 10,9 % der Stimmen Konsequent nach dem KTM-Motto und Slogan "Ready to race" bekommt die KTM 1390 Super Duke GT als Touring-Modell den neuesten und stärksten Motor – wie seit 2024 bekannt vom Naked Bike KTM 1390 Super Duke R. Also die neueste Version des LC8-V2 mit KTM-typischen 75 Grad Zylinderwinkel, 1.350 Kubik und zweistufiger Einlassnockensteuerung Cam-Shift. Die extrem starken Eckdaten: 190 PS (140 kW) bei 10.000/min sowie 145 Nm bei 8.000/min. Allerdings sieht es danach aus, dass KTM sie erst zum Modelljahr 2027 bringen wird.

5. Honda NT 1100/DCT – mit 6,7 % der Stimmen Selten sind sie geworden, die klassischen Tourer ohne 21-Zoll-Vorderrad und Geländeambitionen. Honda bedient jedoch mit der NT 1100 auch Fans komfortabler Meilenrenner, deren Zuhause einzig und allein asphaltierte Wege sind. Ohne mit der Wimper zu zucken erinnert die NT 1100 an die neunziger Jahre, als Touren-Bikes ihren Zenit erlebten und verpackt viel Reise-Flair in ein modernes Bike. Ausladende Abmessungen, seidenweicher Twin und viel Komfort prägen die NT 1100 – ein Gleiter, wie er im Buche steht.