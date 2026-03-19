Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
Top Werkstätten
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Markt
Zur Startseite
Motorräder
Supersportler

Weit über 200 PS in Serie: Aprilia RSV4 Factory, BMW M 1000 RR, Ducati Panigale V4 S im Test

BMW M 1000 RR, Ducati Panigale V4 S, Aprilia RSV4 Factory
Power, Präzision und Puls auf Anschlag

Valencia statt Landstraße, Circuito Ricardo Tormo statt Tempolimit. BMW M 1000 RR, Ducati Panigale V4 S und Aprilia RSV4 Factory treten auf Pirelli Diablo-Superbike-Slicks an. Wie weit lassen sich Leistung, Elektronik und Fahrwerk treiben – und was zeigt die Uhr?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 19.03.2026
Als Favorit speichern
Drei Superbikes der Modellgeneration 2026 fahren nebeneinander auf der Rennstrecke in Valencia. Die Motorräder werden von Fahrern in voller Rennkleidung pilotiert und befinden sich in Schräglage auf der Start-Ziel-Geraden.
Aprilia RSV4 Factory Superbike in Schräglage auf der Rennstrecke, Fahrer mit Rennkombi und Helm.
Seitenansicht einer Aprilia RSV4 Factory, Supersport-Motorrad, auf einem Montageständer vor grauer Wand.
22Bilder
Detailaufnahme des linken Lenkerarmaturenblocks einer Aprilia RSV4 Factory mit Bedienelementen und Griff.

Für den diesjährigen Superbike-Vergleich reiste MOTORRAD in die Nähe von Valencia zur MotoGP-Strecke Circuito Ricardo Tormo. Mit im Gepäck die drei schärfsten Serien-Superbikes des aktuellen Jahrgangs, für maximale Performance und Chancengleichheit bereift mit Pirelli Diablo-Superbike-Slicks.

Aprilia RSV4 Factory

Den Anfang macht die 2025 überarbeitete Aprilia. Ein Bike mit faszinierenden Eckdaten: 220 PS soll ihr 1099-Kubik-V4 mit 65 Grad Zylinderwinkel drücken. Auch wenn er diesen Wert auf dem MOTORRAD-Prüfstand nicht ganz erreicht, die Urgewalt dieses Triebwerks haut auch erfahrene Tester regelrecht um. Die Aprilia zieht einem die Arme lang, und ihre Klangkulisse sorgt in jeder Beschleunigungsphase für Gänsehaut. Nicht nur für den, der versucht,...

Mehr zum Thema Supersportler