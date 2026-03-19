Weit über 200 PS in Serie: Aprilia RSV4 Factory, BMW M 1000 RR, Ducati Panigale V4 S im Test

Für den diesjährigen Superbike-Vergleich reiste MOTORRAD in die Nähe von Valencia zur MotoGP-Strecke Circuito Ricardo Tormo. Mit im Gepäck die drei schärfsten Serien-Superbikes des aktuellen Jahrgangs, für maximale Performance und Chancengleichheit bereift mit Pirelli Diablo-Superbike-Slicks.

Aprilia RSV4 Factory

Den Anfang macht die 2025 überarbeitete Aprilia. Ein Bike mit faszinierenden Eckdaten: 220 PS soll ihr 1099-Kubik-V4 mit 65 Grad Zylinderwinkel drücken. Auch wenn er diesen Wert auf dem MOTORRAD-Prüfstand nicht ganz erreicht, die Urgewalt dieses Triebwerks haut auch erfahrene Tester regelrecht um. Die Aprilia zieht einem die Arme lang, und ihre Klangkulisse sorgt in jeder Beschleunigungsphase für Gänsehaut. Nicht nur für den, der versucht,...