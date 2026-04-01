Smartes neues Superbike: Guruma 1000 RR als China-Kopie von der China-Kopie

Nicht auf einer Motorrad-Messe, sondern auf der Elektronik-Messe AWE im März 2026 in Shanghai präsentierte die neue Marke Guruma sich sowie ihre smarten Fahrzeuge und Flugzeuge. Hinter Guruma steckt angeblich der chinesische Hersteller Fengxun.

Guruma 1000 RR – das smarte Superbike aus China Messe-Highlight der AWE 2026 ist die Guruma 1000 RR gewesen, ein Motorrad in modernem Superbike-Design. Eckdaten: Reihenvierzylinder-Motor mit 1.051 Kubik, 150 PS Spitzenleistung und 260 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Vierzylinder-Motor mit 150 PS – von QJMotor und MV Agusta? Nicht nur die vier ans spitze Heck hochgezogenen Auspuffrohre der Guruma 1000 RR erinnern an MV Agusta, die erkennbare Hardware von Motor, Rahmen und Einarmschwinge ebenso. Branchen-Insidern längst bekannt sind die entsprechenden Modelle von QJMotor, ehemals chinesisches Partner-Unternehmen des italienischen Herstellers MV Agusta. Daher steht die Vermutung im Raum, dass Guruma die Motorrad-Technik von QJMotor übernimmt.

Smart und intelligent auf Pkw-Niveau – mit Radar Doch die Guruma 1000 RR soll nicht nur ein weiteres China-Superbike sein, sondern vor allem ein smartes, intelligentes Motorrad mit elektronischen Assistenzsystemen auf Pkw-Niveau. Das beinhaltet eine sechsachsige Sensorik (IMU), zudem Kameras sowie Radar-Sensoren an Front und Heck. Rundum-Überwachung ("360 Grad") soll die maximal mögliche passive Sicherheit bieten, bis in die "toten Winkel".

Künstliche Intelligenz und Over-the-air-updates Obendrein soll der besonders leistungsfähige Bordcomputer der Guruma 1000 RR mit mobilitätsspezifischer Künstlicher Intelligenz und laufenden Updates ("over the air"/OTA) stets auf dem neuesten Stand sein. Soweit die vielversprechenden Ankündigungen zur Elektronik-Messe AWE 2026.

Wann kommt die Guruma 1000 RR? Preis? Wie smart die Guruma 1000 RR tatsächlich in der Praxis, also im Straßenverkehr funktioniert, bleibt abzuwarten. Eine Retro-Variante mit rundlicher Verkleidung, ähnlich der MV Agusta Superveloce, steht jedenfalls schon bereit – wohl auch von QJMotor übernommen. Konkrete Informationen zur Markteinführung oder zu den Preisen legte Guruma indes noch nicht vor.