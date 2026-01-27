Erste Motorrad-Servolenkung - nicht von BMW: Neue Radnabenlenkung als Patent

Ob elektrohydraulisch oder rein elektrisch, ohne servounterstützte Lenkung gibt es neue – und immer schwerere – Autos längst nicht mehr. Das ist eine der wenigen Ausnahmen, in denen der technische Fortschritt nicht, wie sonst üblich, mit einigen Jahren Zeitversatz von Pkw auf Motorräder übertragen worden ist. Motorräder mit Servolenkung gibt es keine – bis jetzt.

Erste Motorrad-Servolenkung von Zongshen aus China Anfang 2026 tauchte eine Patent-Anmeldung von Zongshen aus China auf. Zongshen, inzwischen auch Zonsen genannt, ist einer der großen chinesischen Motorrad-Hersteller, langjähriger Piaggio-Partner und in Europa neuerdings selbst unter dem Label Cyclone präsent.

Elektrohydraulisches System In der Patent-Anmeldung hat Zongshen seine Motorrad-Servolenkung detailliert beschrieben: Unterhalb des Lenkers sind zwei Kolbenstangen angeordnet, wohl mit Sensoren, die Lenkimpulse nach links oder nach rechts an das elektrohydraulische System weitergeben.

Zentrale Hydraulik-Pumpe Herausragendes, zentrales Element der Motorrad-Servolenkung von Zongshen ist die elektrohydraulische Pumpeneinheit. Von ihr aus führen zwei Hydraulikleitungen hinunter zum Vorderrad, wo ein exponierter Nehmerzylinder die gewünschten Lenkbewegungen direkt an der Radnabe umsetzt.

Grundlage für moderne Assistenzsysteme Im Gegensatz zu Pkw, wo Servolenkungen vor allem beim Lenken unterstützen, dürften bei der Patent-Anmeldung von Zongshen für relativ leichte Motorräder andere Motive im Vordergrund stehen: Eine elektronisch gesteuerte Servolenkung erweitert die möglichen Funktionsumfänge moderner Assistenzsysteme.

Stabilisierende Lenkimpulse und Spurhalte-Assistent Von stabilisierenden Lenkimpulsen – angepasst an die Geschwindigkeit – über effektives Zusammenwirken mit ABS und Schlupfregelung bis hin zu Spurhalte-Assistent und Frontkollision-Warnsystem sind viele sicherheitsrelevante Eingriffe denkbar.

Auch BMW, Honda und Yamaha forschen Aus diesen Gründen forschen andere Motorrad-Hersteller ebenfalls an servounterstützten Lenkungen – bereits seit einigen Jahren. Beeindruckend demonstrierte Beispiele gibt es unter anderen von BMW, Honda und Yamaha.

Radnabenlenkung von Zongshen Wesentlicher Bestandteil des Servolenkung-Patents von Zongshen ist eine Radnabenlenkung, hier mit Aluminium-Einarmschwinge und zwei Federbeinen ausgeführt. Im dadurch bedingt relativ breiten Vorderrad ist die Bremse kompakt untergebracht: eine einzelne Scheibe mit zwei gegenüberliegenden Bremszangen. Selbstverständlich mit ABS.

Vorteile und Nachteile Weitgehender Bremsnick-Ausgleich ist einer der wesentlichen Vorteile einer solchen alternativen Vorderradaufhängung. Sowohl vom Bremsen als auch von Federung und Dämpfung ist die Lenkung entkoppelt. So – nämlich entkoppelt – fühlten die bisher seltenen Motorräder mit Radnabenlenkung sich allerdings auch beim Fahren an. Unter anderem deshalb hat dieses Prinzip sich bisher nicht gegen einfache Telegabeln durchgesetzt. Erschwerend hinzu kommen: mehr Gewicht, größerer technischer Aufwand und entsprechend höhere Kosten.

Kommt die Motorrad-Servolenkung in Serie? An den genannten Nachteilen ändert die Patent-Anmeldung von Zongshen offenbar nichts. Im Gegenteil, mit der zusätzlichen Servolenkung ist die Radnabenlenkung noch aufwendiger und insgesamt noch schwerer. Trotzdem ist es Zongshen zuzutrauen, die erste Motorrad-Servolenkung in Serie zu bringen. Mut haben chinesische Hersteller mittlerweile vielfach bewiesen und die etablierten Hersteller aus Japan und Europa mit diversen außergewöhnlichen Alleinstellungsmerkmalen überrascht.

Cyclone RA 1000 – das erste Motorrad mit Servolenkung? Der in der Patent-Anmeldung von Zongshen abgebildete Verbund-Rahmen aus Stahl-Gitterrohr und Aluminium-Elementen entspricht weitgehend, bis auf die Radnabenlenkung-spezifischen Adaptionen, dem der Cyclone RA 1000. Dieses Naked Bike ist mitsamt V2-Motor auf technischer Basis von Partner Piaggio, ausgehend von der Aprilia Shiver 900 entstanden. Hinten hat die Cyclone RA 1000 bereits eine Einarmschwinge, und eine neue Version mit Einarmschwinge vorn könnte folgen.