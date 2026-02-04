Größenwahn bei Harley-Davidson: Über 2 Liter Hubraum für die CVO-Motoren zum Nachrüsten

Mit 1.977 Kubik sind die aktuellen CVO -Modelle Top-of-the-Pops bei Harley-Davidson. Die 121er-Motoren, teils mit variabler Ventilsteuerung, sind die größten Serienmotoren der Company.

Doch manch einem ist das nicht genug. Wem es so geht, der möge das Big-Bore-Kit auf 125 ci oder 2.058 Kubik erwerben, denn das ist neu im Sortiment von Screamin' Eagle.

Mehr Bohrung für über 2 Liter Hubraum Bitte laut lesen: Ein Maß Bier reicht nicht zum Füllen eines Zylinders des umgebauten CVO-Motors. Wer den Schritt von 121 ci auf 125 ci nimmt, erhöht den Hubraum des V2-Motors von 1.977 Kubik auf 2.058 Kubik.

Allerdings hat der Motor anschließend keine variable Ventilsteuerung mehr, eines der Alleinstellungsmerkmale des CVO-Motors seit 2024. Dafür bewirkt die Hubraumvergrößerung bei den CVO-ST-Modellen umso mehr Drehmoment und Leistung.

214 Nm mit originaler Abgasanlage Das Screamin' Eagle Stage III-Kit von Harley-Davidson für die 121-ci-Motoren soll laut Harley-Davidson nur mit neuer Abstimmung das Drehmoment des VVT-Motors von 183 auf 214 Nm erhöhen und die Leistung von 117 auf 135 PS steigern.

Im ST-Motor wächst das Drehmoment irritierend gering von 195 Nm auf "nur" 203 Nm und die Leistung von 128 auf 134 PS.

Allerdings ist das nur in 49 US-Bundesstaaten legal, und in der EU dürfte der Umbau mit, wenn überhaupt möglicher, Einzelabnahme diese Fabelwerte nicht erreichen. Dessen ungeachtet zeigt das, mit welch hohem Potenzial Harley-Davidson die Milwaukee-Eight-Motoren baut.

Big-Bore-Kit von Harley-Davidson. Mit neuen Zylindern, Kolben und Nockenwelle.

Klassisches Tuning für 2.600 Euro Umgerechnet 2.600 Euro verlangt Harley-Davidson für das Screamin' Eagle Stage III-Kit. Sicherlich kommen 1.000 Euro für das Montieren und Abstimmen obendrauf.

Die vergleichsweise niedrigen Kosten für das Montieren sind möglich, da der Motor nicht ausgebaut werden muss. Getauscht werden die Zylinder nebst Kolben, sowie die Hydrostößel und die Nockenwelle, während der Motor im Rahmen steht. Die Zylinderköpfe und die Einspritzung bleiben originaler Standard.