Neue BMW S 1000 RR für 2027: 215 PS – erste Daten und erstes Bild durchgesickert

Dass die nächste Version der BMW S 1000 RR sich formal am Concept RR orientiert, ist kein Geheimnis. Es war die offizielle Ansage bei der Concept-Präsentation im Rahmen des Concorso d’Eleganza im Mai 2025.

Erstes Bild von der neuen BMW S 1000 RR Doch dass die neue BMW S 1000 RR als finales Serienmodell so nah am Concept RR bleibt, ist erstaunlich. Im Juli 2026 erschien eine Abbildung, die angeblich aus dem von BMW in Indien angemeldeten Design-Patent stammt (siehe Bild oben). Demnach entspricht die neue S 1000 RR dem Concept RR fast eins zu eins – zumindest äußerlich, inklusive Aerodynamik-Winglets und zentralem Ram-Air-Ansaugschlund.

Erste technische Daten von der neuen BMW S 1000 RR Zudem sind erste technische Daten zur neuen BMW S 1000 RR durchgesickert, vor allem der wichtigste Wert in der supersportlichen Kategorie: Demnach soll die S 1000 RR künftig ab Werk und straßenzulassungskonform mit 215 PS (158 kW) antreten. Also mit 5 PS mehr, denn aktuell sind es 210 PS (154 kW) bei 13.750/min, ausreichend für über 300 km/h (Werksangabe: 303 km/h).

Mehr PS – und auch weniger Kilos? Ob die neue BMW S 1000 RR zudem ein paar Kilos abspeckt, ist bislang nicht bekannt. Aktuelle Werksangabe zum Gewicht sind 198 Kilogramm (in Grundausstattung mit zu 90 Prozent gefülltem Benzintank).

Neue BMW S 1000 RR soll 2027 kommen Dem Vernehmen nach sei Mai 2027 als Produktionsbeginn für die neue BMW S 1000 RR geplant. In den Handel kommen dürfte sie folglich im Sommer 2027. Zuvor gibt es, ab August 2026, die noch aktuelle Version der BMW S 1000 RR als neue, attraktive Ausstattungsvariante "Edition M Sport" in "Blackstorm Metallic/M Motorsport" mit "M Schmiederädern" und getöntem Windschild (siehe Bildergalerie oben).

Neue BMW M 1000 RR soll für 2028 folgen Für die Top-Version BMW M 1000 RR , Jahrgang 2027 – ebenfalls bestellbar ab August 2026 – hat das Werk den neuen "M Motorsport Rahmen der 3. Generation" angekündigt, der um 1,3 Kilogramm leichter ausfallen soll. Somit ist das die Basis für die Superbike-Saison 2027.

Erst Ende des Jahres 2027, für die Saison 2028, ist die komplett neue BMW M 1000 RR zu erwarten – auf der neuen RR-Plattform, siehe oben, und wohl ebenfalls mit weiter gesteigerter Spitzenleistung. Aktuell sind es im M-Trimm 218 PS (160 kW) bei 14.500/min und bis zu 314 km/h sowie 194 Kilogramm mit gefülltem Tank.