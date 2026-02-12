A2-Crossover unter 4.000 Euro: Leonart Racer 300 mit 150 kg und 550 km Reichweite

Leonart Motors ist eine spanische Firma mit Sitz bei Barcelona. Das Geschäftsmodell besteht aus einem für Europa konfektionierten, preisgünstigen Modellsortiment mit Technik aus China – und mit eigenständigem Design.

Leonart Racer 300 als preisgünstiges Crossover-Modell Neu für 2026 ist die Leonart Racer 300. Der wenig originellen Modellbezeichnung zum Trotz könnte sie sich als Geheimtipp entpuppen – als leichtes, trendgerechtes Crossover-Konzept für die A2-Klasse. Und eben zum Knüllerpreis unter 4.000 Euro.

Einzylinder-Motor von CFMoto mit 28 PS für die A2-Klasse Den Einzylinder-Motor für die Leonart Racer 300 liefert nicht irgendein unbekannter chinesischer Hersteller, sondern CFMoto. Mit genau 292 Kubik, Wasserkühlung, 4 Ventilen, dohc-Ventiltrieb und Euro-5+-konformer Abstimmung kommt die Racer 300 angeblich auf 28 PS bei 9.500/min. Und mit dem 6-Gang-Getriebe wohl auf bis zu circa 130 km/h.

Um 550 km Reichweite mit 17-Liter-Tank Nur circa 3 Liter Sprit verbraucht die Leonart Racer 300 pro 100 Kilometer (Herstellerangabe). Mit dem 17-Liter-Tank ergibt sich demnach eine sehr großzügige Reichweite um 550 Kilometer. Ob die Gewichtsangabe – 150 Kilogramm – mit leerem oder vollem Tank gilt, ist unklar. In jedem Fall ist die Racer 300 für Crossover-Verhältnisse sehr leicht.

17-Zoll-Räder und nur 79 Zentimeter Sitzhöhe Als Crossover-Konzept rollt die Leonart Racer 300 auf 17-Zoll-Alu-Rädern mit Onroad-Profil, vorn im Format 110/70-17, hinten in 140/60-17. Leicht erhöhte Federwege mitsamt entsprechendem Komfort ergeben sich mit der Upside-down-Telegabel und dem Zentralfederbein. Die Sitzhöhe fällt mit 79 Zentimetern umso anfängerfreundlicher aus.

Technische Daten mit LED, ABS, TFT und USB An beiden Rädern hat die Leonart Racer 300 jeweils eine Scheibenbremse mit ABS. Weitere Ausstattungsdetails sind LED-Leuchten rundum, ein TFT-Display im Format 5 Zoll sowie ein USB-Anschluss. Und die Frontverkleidung mit Windschild verspricht gesteigerten Sitzkomfort.

Leonart Racer 300 auch für Deutschland? Preis? In Spanien ist die Leonart Racer 300 bereits verfügbar, aktuell als Einführungsangebot für nur 3.599 Euro. Als anschließender regulärer Preis sind 3.999 Euro angekündigt. Und als Deutschland-Importeur nennt Leonart Motors die Firma SHL in Dresden, dazu jedoch bisher nur einige wenige Händler.