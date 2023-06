Die Welt kauft entweder günstig in der Mittelklasse oder sündig-teure Adventure Bikes. Soweit die Motorradwelt in der Nussschale betrachtet. Aprilia hat das "entweder" mit den drei 660er-Modellen RS 660, Tuono 660 und Tuareg 660 im Showroom. Das "oder" ist aktuell nicht vertreten. Basis für das "oder" könnten die beiden V4-Modelle Tuono und RSV4 sein. Einen Namen für eine hochbeinige V4-Aprilia gäbe es schon: Aprilia Caponord.

Damit war die Caponord 1200 bei Erscheinen noch im oberen Druck-Drittel zwischen der alten BMW R 1200 GS mit 125 PS und der Ducati Multistrada 1200 mit 150 PS zu finden. Heute hielte sie die rote Leistungs-Laterne. Allerdings: Als Caponord V4 mit um die 170 PS würde sie mit an der Spitze der großen Adventure Bikes powern, und MOTORRAD hat sich überlegt, wie so ein Modell aussehen könnte.

Der Lenkkopf würde trotz des etwas höheren Gewichts der Frontverkleidung bei circa 65 Grad bleiben, der Nachlauf könnte per Offset der Gabelbrücken von den 99,7 Millimetern der Tuono auf klassenübliche 115 bis 120 Millimetern wachsen. Warum MOTORRAD im Geiste den Alurahmen der Tuono nicht übernahm? Die einfache Antwort: Die letzte Caponord mit 1200er-V2 trug eine vergleichbare Konstruktion, und der Entwurf ist der respektvolle Blick in die Modell-Geschichte.

Das alles. Ein interessanter Schachzug von Aprilia wäre es – wenn die Caponord V4 kommt – direkt Varianten zu bieten. Eine Straßenversion, als Crossover mit sportlicher Bereifung in Raddurchmessern von je 17 Zoll (43,18 cm) mit 120/70 vorn und 190/55 hinten als Caponord V4 Strada. Und eine Rally-Variante – die gab es als V2 2015 schon – in bekannter Kombination aus 120/70 ZR 19 vorn und 170/60 ZR 17 hinten. Und einem anderen Trend folgend: mit größerem Tank, der sich bei den Adventure-, Explorer- und Rally-Modellen dieser Welt 30 Liter Volumen nähert.

V4: Vom Track in den Schotter

Die V4-Ära bei Aprilia auf der Straße begann 2009 mit der RSV4. Wichtige Meilensteine: 2011 mit der Tuono V4, 2015 mit dem Vergrößern des Hubraums von 1.000 auf 1.077 Kubik, derzeitiger Höhepunkt 2021 mit 1.099 Kubik und 217 PS in der RSV4. Für einen Einsatz in der Caponord V4 bietet sich die Konfiguration der Tuono V4 an. 65-Grad-V4 mit 1.077 Kubik, 175 PS bei 11.350/min und 121 Nm bei 9.000/min. Angepasst an einen Crossover und eine Reiseenduro auf gut 170 PS, mit dem Bonus von etwas mehr Drehmoment bei niedrigeren Drehzahlen.