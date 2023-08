Alle MotorradfahrerInnen, die sich mehr oder weniger selbst um Pflege, Wartung oder gar Reparatur ihres Motorrads kümmern, werden wahrscheinlich schon mal auf ebay.de auf Teilesuche gegangen sein. Wir haben uns angeschaut, welche Kategorien die gefragtesten sind, welches die beliebtesten Produkte innerhalb dieser Kategorien sind und was das über den Motorradmarkt in Deutschland aussagt.

Klares Bild: Beliebt auf Ebay sind Motorradreifen in den Standardgrößen 120/70 ZR 17 vorn und der weiterhin verbreiteten Dimension 180/55 ZR 17 hinten. Und es werden mit dem Michelin Pilot Power und dessen Nachfolger, dem 2CT, nicht die aktuellen Modelle gekauft, sondern stark auf Preis-Leistung geachtet. Trotzdem: Die Topseller auf Ebay sind durchgehend Premiumreifen. Wo, wer und zu welchem Preis allerdings im Internet gekaufte Reifen fachgerecht montiert und wuchtet, steht auf einem anderen Blatt.

Top-Motorradteile-Kategorie Platz 2: Kettensätze

Die Topseller der Kettensätze bilden klar den Bestand an Motorrädern in Deutschland ab. Mit der Honda XL 125 Varadero, der Yamaha FZS 600 Fazer und der Honda CBF 600 finden sich recht alte Modelle wieder, die früher große Erfolge feierten, als Dauerläufer zählen und wohl von Fahrers Hand gewartet werden. Die 125er-Yamaha und 390 Duke bilden hingegen aktuelle Markterfolge ab, mit scheinbar hohen Anteilen an Selbstschraubern.