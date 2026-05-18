Neue Farben für die Kult-125er: Honda MSX 125 Grom 2026 auch in HRC-Tricolore

Für 2026 verpasst Honda der beliebten kleinen MSX 125 Grom ein buntes Update. Die kompakte Kult-125er behält zwar das 2025 eingeführte Design bei: markante Tankabdeckung mit Knieaussparungen, kompakte Seitenverkleidungen und sportliche Unterverkleidung. Doch für frischen Wind sorgen 2026 die 3 neuen Farbvarianten.

Honda MSX 125 Grom (2026) in neuen Farben Honda bietet die MSX 125 Grom in 3 neuen Farbvarianten an: Schwarz, Hellblau und Rot. Wobei "Gayety Red" nicht einfach nur Rot ist, denn dahinter verbirgt sich eine von den großen, sportlichen HRC-Modellen inspirierte, dreifarbige Lackierung.

Ausstattung: LED-Licht und LC-Display Zur Serienausstattung der 2026er-Honda MSX 125 Grom gehören LED-Scheinwerfer und LED-Rücklicht. Das kompakte LC-Display zeigt Drehzahl, Gang, Geschwindigkeit, Tageskilometer, Tankfüllstand und Uhrzeit klar und übersichtlich an. Die Verkleidungsteile lassen sich leicht demontieren und bieten viel Raum für individuelle Gestaltung mit Folien, Grafiken oder Aufklebern.

Motor: 125 cm³, rund 10 PS und 5 Gänge für bis zu 94 km/h Technisch bleibt die Honda MSX 125 Grom 2026 unverändert. Der luftgekühlte 125-cm³-Einzylinder mit 2 Ventilen (ohc) leistet rund 10 PS (7,2 kW) bei 7.250/min und liefert 10,5 Nm Drehmoment bei 5.500/min. Geschaltet wird per 5-Gang-Getriebe. Die eingetragene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 94 km/h, der Verbrauch soll bei sparsamen 1,5 Liter pro 100 Kilometer liegen.

Fahrwerk und Bremsen Vorn arbeitet eine 31-mm-Upside-down-Gabel, hinten ein Monofederbein an einer Stahlkastenschwinge. Die für die Honda MSX 125 Grom typischen 12-Zoll-Alugussräder mit 5 Speichen tragen Reifen in den Dimensionen 120/70-12 vorn und 130/70-12 hinten.

Die Bremsanlage umfasst eine 220-mm-Scheibe mit Zweikolben-Sattel vorn und eine 190-mm-Scheibe mit Einkolben-Sattel hinten. Das IMU-gestützte ABS verhindert das Abheben des Hinterrads.

Eckdaten der Honda MSX 125 Grom: 103 kg Leergewicht, 760 mm Sitzhöhe, 1.200 mm Radstand und ein 6-Liter-Tank.

Modellhistorie und VerbreitungDie Grom steht in der Tradition kompakter Freizeitmotorräder mit kleinen Rädern, die Honda einst mit der Monkey begründete. Seit ihrer Einführung 2013 trägt die MSX 125 in Japan und den USA den Namen "Grom". In Europa wurde die Bezeichnung ab 2021 übernommen. Weltweit verkaufte Honda seit 2012 insgesamt 863.289 Exemplare. Zubehör: Komfort- und Reisepaket Honda bietet zwei Zubehörpakete an:

Komfortpaket: schwarze Handprotektoren sowie und eine dunkel getönte Scheibe.

schwarze Handprotektoren sowie und eine dunkel getönte Scheibe. Reisepaket: Gepäckträger und Satteltaschen mit 10 Liter Stauraum, wasserdicht ausgekleidet. Zusätzlich gibt es eine Rücksitztasche mit 15 Liter Volumen (erweiterbar auf 22 Liter), inklusive Regenhülle und Tragegriff. Alle Zubehörteile sind auch einzeln erhältlich.

Honda MSX 125 Grom ab 4.709 Euro Die Honda MSX 125 Grom 2026 ist bereits erhältlich und kostet ab 4.709 Euro. Der Jahrgang 2025 stand noch mit 4.000 Euro auf der Liste.