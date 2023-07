Wilbers entwickelte zusammen mit ZF sein bekanntes Nivomat-Fahrwerk, und Metzeler nahm sich des Reifens an und präsentierte den Cruisetec in gefälliger 160er-Ausführung als Vorderreifen. Doch es blieb nicht bei Pressemitteilungen. Benny Wilbers, Ex-Rennfahrer und Fahrwerks-Guru, scharte einen bunten Haufen von Spezialisten um die Sportster S zusammen. Seine Idee: Die wohl bislang sportlichste Harley aller Zeiten sollte sich auf der Rennstrecke beweisen und einen Rundenrekord aufstellen. Für Cruiser, wohlgemerkt. Die Wahl fiel auf Oschersleben. Als Fahrer konnte Wilbers Roadracer Thilo Günther gewinnen. Der meinte zwar, er sei schon zehn Jahre dort nicht mehr gefahren, doch die schräge Idee gefiel ihm. Er sagte zu. Genau wie viele andere. Harley Deutschland stellte die Maschine, Damen Leathers sponserten die Rennkombi, Xlite den Helm, die Auspuffspezialisten Jekill & Hyde steuerten die Auspuffanlage bei. Magura spendierten den Lenker sowie die Bremspumpe, Thunderbike schickte neue Gabelbrücken sowie eine höhere Rastenanlage, und Don Performance kümmerte sich darum, dem Motor mehr Pferde einzuhauchen.

Zum Tuning der Harley-Davidson Sportster S sagt Andreas Taphorn (Don Performance): "Wir haben eine Lösung gewählt, die auf den vorhandenen Komponenten fußt. Mit den Nockenwellen und den größeren Drosselklappen des Schwestermodells Pan America wären vielleicht noch 20 PS mehr drin gewesen. So liegen wir bei 145 PS an der Kupplung." Um das Ganze als Roadmovie zu erzählen und einen möglichst großen viralen Effekt zu erzielen, wurden zwei Bikes gebaut. Ein straßenkonformes, bei dem nur eine J&H-Klappenauspuffanlage, der Metzeler Cruisetec sowie ein Nivomat-Fahrwerk verbaut wurden und das Thilo zur Anreise nutzte. Und natürlich die scharfe Version, auf die er anschließend umstieg, um auf der Rennstrecke das Gummi und die Bestzeit herzubrennen.

Dass sich diese beiden Versionen der Sportster S sehr voneinander unterschieden, ist klar. Die zivile Version ist MOTORRAD gefahren: Sowohl das Nivomat-Federbein als auch der Metzeler Cruisetec werten das Bike enorm auf und sind für alle Fahrer der Sportster S bedingungslos weiterzuempfehlen. Für die Rennversion haben die Jungs in die Vollen gegriffen. Metzeler-Rennslicks sorgen für den nötigen Grip und ein spezielles Wilbers-Fahrwerk – voll einstellbar natürlich –, das insgesamt 40 mm größere Bodenfreiheit generiert und auf harte Rennstreckenanforderung abgestimmt ist, bringt die Leistung auf den Teer. Die montierten Carbonräder reduzieren die rotierenden Massen enorm. Das Hinterrad ist gegenüber der Serie 6,5 kg leichter und das Vorderrad deren vier. Insgesamt wiegt die Race-Sportster 209 kg vollgetankt und damit 21 Kilo weniger gegenüber der Serienvariante. Als Thilo nach den ersten Turns wieder in der Boxengasse auftaucht, ist er begeistert. Die Maschine fährt nicht nur wesentlich besser als gedacht, das Grundsetup passt hervorragend. Sein Traum, eine Zeit von unter 1:40 Minuten zu schaffen, gestaltet sich jedoch schwierig.

Selbstverständlich wurde die Traktionskontrolle deaktiviert, doch es ist für Thilo nicht ganz einfach, die richtigen Schaltpunkte zu treffen, denn ein Schaltblitz fehlt, und der wassergekühlte V2 rast mit Vehemenz durchs Drehzahlband. Am Ende stehen 1.42,2 Minuten auf der Stoppuhr. "Trotzdem macht das hier richtig Spaß", sagt der Ostwestfale. "Die Maschine ist handlich, zielgenau und biegt präzise ums Eck. Natürlich ist die Schräglage nicht so groß wie bei einem Superbike. Zudem ist sie derzeit ein sehr teures Einzelstück. Da kannst du nicht volles Risiko gehen." Doch wer sagt, dass sie ein Unikat bleibt? Die Komponenten des "Anreisebikes" sind bereits im Handel erhältlich.



Interview mit Thilo Günther, Multitalent auf zwei Rädern und PS-Testfahrer

PS: Bist du so eine Harley Sportster S schon mal gefahren?

Thilo Günther: "Nein, aber diese hier ist ja "far beyond original". Da ist vieles geändert, wie du ja bereits geschrieben hast. Neben der Technik ist es gottlob auch die Sitzposition, die ist jetzt rennstreckentauglicher – der Lenker ist schmaler, das Fahrwerk insgesamt um 40 mm höher, und die Fußrasten sitzen weiter oben und weiter hinten, sonst bekommst du ja gar keine Schräglagen hin. Das Basismodell ist zwar sportlich, aber war nie für die Rennstrecke gedacht. Allerdings fühlt es sich nach dem Umbau immer noch so an, als ob die Knie über dem Tank sind. Man sitzt eher auf als in dem Motorrad."