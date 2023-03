Kawasaki Eliminator 400 und 250 Eliminator-Comeback 2023?

Nach wenigen Tagen war der betreffende Social Media Post von Kawasaki Motors Thailand – siehe Screenshot oben – wieder verschwunden. Das macht ihn umso mysteriöser. Abgebildet waren darauf 3 Motorräder, beziehungsweise deren Silhouetten. Dazu die Ankündigung, dass diese 3 neuen Modelle am 22. März 2023 auf der 44. Bangkok International Motor Show präsentiert werden sollen. Als "besonderes Überraschungsgeschenk für die Kawasaki-Fans in Thailand".

Neue Kawasaki Eliminator als Highlight

Als Highlight wird die in der Mitte des Teaser-Bilds zu erahnende neue Kawasaki Eliminator erwartet. Dabei handelt es sich anscheinend um ein sportliches Cruiser-Modell – nach Tradition der Eliminator-Modelle von Kawasaki. Unterhalb der bereits bekannten Kawasaki Vulcan S mit 650er-Reihenzweizylinder und 61 PS kommen die Reihenzweizylinder mit rund 400 sowie mit rund 250 Kubik für neue Eliminator-Modelle infrage.

Neue Kawasaki Eliminator 400

Eine Kawasaki Eliminator 400 hätte demnach genau 399 Kubik und bis zu 45 PS bei 10.000/min – so wie die Ninja 400 und die Z 400. Damit würde die Eliminator 400 sehr gut zur europäischen Stufenführerscheinklasse A2 (bis 48 PS) passen und müsste hierfür nicht nachträglich gedrosselt werden. Mit der zu erwartenden, cruisertypisch geringen Sitzhöhe um 70 Zentimeter wäre die Eliminator 400 zudem eine hochinteressante neue Option für Anfänger, Anfängerinnen sowie für kleinere Fahrer und Fahrerinnen. Und zugleich eine neue Alternative zur deswegen sehr beliebten Honda CMX 500 Rebel.

Kawasaki Kawasaki EL 250 Eliminator, ab 1988. Wassergekühlter Reihenzweizylindermotor mit bis zu 36 PS bei 13.000/min.

Neue Kawasaki Eliminator 250

In Asien wird neben einer neuen Eliminator 400 eine neue Eliminator 250 erwartet. Ebenfalls mit wassergekühltem Reihenzweizylindermotor, mit über 30 PS. Die neue 250er würde jedoch wahrscheinlich nicht nach Europa kommen. Im Gegensatz zu ihrer Ahnin, der Kawasaki EL 250 Eliminator, die es ab 1988 – auch in Deutschland – gab. Bereits damals war sie ein modernes, relativ sportliches Cruiser-Konzept mit wassergekühltem Reihenzweizylindermotor und bis zu 36 PS bei schrillen 13.000/min. In Deutschland kam sie in den 1990er-Jahren oft als Fahrschulmotorrad – mit geringer Sitzhöhe und geringem Gewicht – zum Einsatz.

Kawasaki Der geringen Sitzhöhe und des geringen Gewichts (circa 160 kg) wegen wurde diese 250er in den 1990er-Jahren oft von Fahrschulen eingesetzt – auch in Deutschland.

Kawasaki Eliminator mit 4 Zylindern?

Spekuliert wird außerdem darüber, ob für die neuen Eliminator-Modelle eventuell doch nicht die braven Reihenzweizylinder zum Einsatz kommen, sondern die sportlichen Reihenvierzylinder der Ninja-Modelle ZX-25 R sowie ZX-4 R. Damit käme der neue Sport-Cruiser Eliminator als 250er auf bis zu 45 PS, als 400er auf knapp 80 PS – bei extremen Drehzahlen weit im fünfstelligen Bereich. Auf diese Weise würde Kawasaki den einstigen Sonderweg der EL 250 Eliminator umso konsequenter weiter beschreiten.

Neue Kawasaki Ninja ZX-4 R und Versys 650

Links neben der Eliminator-Silhouette war auf dem Teaser-Bild ein sportliches Modell zu erkennen, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um die neue Kawasaki Ninja ZX-4 R mit Reihenvierzylindermotor handelt, die in Bangkok ihre Thailand-Premiere feiern wird. Über die neue 400er-Ninja haben wir bereits berichtet, und Kawasaki hat inzwischen bestätigt, dass sie 2024 auch nach Deutschland kommen wird. Rechts neben der mutmaßlichen neuen Eliminator ist, den Umrissen nach, eine neue Versys zu erkennen. Ob mit 400 oder 650 Kubik, ist unklar – ebenso unklar ist die Anzahl der Zylinder, 2 oder 4.

Enthüllung in Bangkok und zuvor in Osaka?

Während die thailändischen Kawasaki-Fans nun der 44. Bangkok International Motor Show ab 22. März 2023 entgegenfiebern, wird in der japanischen Fan-Community gemunkelt, dass die 3 neuen Kawasaki-Modelle schon eine Woche früher in Japan zu sehen sein werden: bei der Osaka Motorcycle Show ab 17. März 2023. Vor allem die neue Eliminator 400 und die neue Eliminator 250 werden Mitte März in Osaka erwartet. MOTORRAD wird das Geschehen beobachten und berichten.

Fazit

3 neue Modelle wurden von Kawasaki Motors Thailand für die Bangkok International Motor Show ab 22. März 2023 angekündigt. Neben der neuen Ninja ZX-4 R mit Reihenvierzylindermotor und einer neuen Versys wird als Highlight eine neue Kawasaki Eliminator erwartet. Mit 400 Kubik oder mit 250 Kubik – oder beide Versionen. Ein paar Tage früher könnte die neue Kawasaki Eliminator bereits in Japan vorgestellt werden, bei der Osaka Motorcycle Show ab 17. März 2023.