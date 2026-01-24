Retro-Häuptling mit Pracht-V2: Neue Indian Chief Vintage zum Jubiläum

Indian Motorcycle – 1901 in den USA gegründet, und somit 2 Jahre vor Harley-Davidson – kündigte an, über das ganze Jahr 2026 das 125-jährige Marken-Jubiläum zu zelebrieren. Auch mit neuen Modellen. Los geht es im Januar mit der neuen Indian Chief Vintage .

Indian Chief Vintage neu für 2026 Im markentypischen Dunkelrot und mit großzügig geschwungenen Schutzblechen erinnert die neue Indian Chief Vintage stilsicher an die ikonische Indian Chief aus den 1940er-Jahren. Also ist auch diese Indian Chief eine im klassischen Sinne schwere Maschine. Lediglich der Solo-Sattel fällt deutlich kleiner aus als damals. Low-Rider-Sitzhöhe: unter 70 Zentimeter (686 mm).

Luftgekühlter V2-Motor Nach wie vor luftgekühlt ist der große V2-Motor der neuen Indian Chief Vintage. Prinzipiell ist das also ein standesgemäßer Antrieb wie seit vielen Jahrzehnten, Kühlrippen und Stoßstangen-Ventiltrieb sind prächtig inszeniert. Stolze 1.890 Kubik Hubraum hat der markante Big Twin namens Thunderstroke 116.

Thunderstroke 116 mit maximal 156 Nm und rund 90 PS Mit Euro-5+konformer Motor-Abstimmung stehen bei der neuen Indian Chief Vintage 156 Nm Maximal-Drehmoment bei 3.300/min zur Verfügung. Zur Spitzenleistung liegt bislang keine Werksangabe vor, bisher sind es beim Thunderstroke 116 rund 90 PS (66 kW) gewesen. Nutzerfreundlich im Hintergrund: 6-Gang-Getriebe und Zahnriemen-Endantrieb.

327 Kilo Heavy Metal und technische Daten Mit gefülltem Stahlblech-Benzintank (15,1 Liter) wiegt die neue Indian Chief Vintage nach Werksangabe überaus stattliche 327 Kilogramm. Eine klassisch gekapselte Telegabel führt das Vorderrad, am Heck kommen ebenso klassisch zwei Federbeine zum Einsatz. Umso konsequenter klassisch: Drahtspeichen.

Bobber-Reifen und ABS-Bremsen Mit 130/90-16 vorn und 150/80-16 hinten haben die Reifen der neuen Indian Chief Vintage Bobber-typische Formate. Jeweils eine 298er-Scheibenbremse pro Rad genügt zum Cruisen, dem Fahrzeuggewicht angemessen mit Vierkolbenzange vorn und selbstverständlich mit ABS.

Moderne Ausstattung klassisch kaschiert Weitere Ausstattungsdetails der neuen Indian Chief Vintage sind die LED-Leuchten sowie das digitale Display mit Touchscreen und Connectivity samt Navigation, jeweils in klassisch-runden Gehäusen kaschiert. Ebenso unauffällig modern sind die 3 wählbaren Modi ("Standard", "Tour", "Sport") für die Gasgriffreaktionen sowie der Tempomat und das Funkschlüssel-System. Zudem sind 2 Steckdosen an Bord (12 Volt und USB).

Neue Indian Chief Vintage – Farben und Preise für 2026 Wahlweise in "Indian Motorcycle Red" (Dunkelrot) oder "Black Metallic" (Schwarz metallic) ist die neue Indian Chief Vintage ab sofort verfügbar. Preis in Deutschland: ab 20.990 Euro. Als Original-Zubehör sind unter anderem ein Windschild mit Schnellverschluss, Vinyl-Seitentaschen im Leder-Look, Trittbretter und Sitzpolster für 2 Personen mitsamt Rückenlehne erhältlich.