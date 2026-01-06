10 Minuten und 600 Kilometer: Feststoff-Batterie für die neue Verge TS Pro

"Verge Motorcycles schreibt Geschichte", so die stolze Ansage des aus Finnland stammenden Elektro-Motorrad-Herstellers zur Consumer Electronics Show (CES) Anfang 2026 in Las Vegas. Denn: "Erstmals sind Motorräder mit Feststoff-Batterie-Technologie für Kunden verfügbar."

Neue Verge TS Pro – erstmals mit Festkörper-Batterie Mit der Umstellung von herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkuzellen auf die neue Solid State Battery gehen die sensationellen neuen Eckdaten der Verge TS Pro einher: Angeblich dauert das Nachladen der Festkörper-Batterie nur 10 Minuten, für 300 Kilometer Reichweite. Voraussetzung hierfür ist allerdings der Zugang zu einem Schnellladeanschluss (Typ CCS) mit 200 kW Ladeleistung. Maximale Reichweite bei ganz voll geladener Batterie: angeblich bis zu rund 600 Kilometer (595 km).

Donut Solid State – der neue Feststoff-Akku mit bis zu 33,3 kWh Entwickelt worden sei der neue Akku-Typ mit der Bezeichnung Solid State in Zusammenarbeit mit Donut Lab. Als maximale Kapazität der neuen Batterie nennt Verge 33,3 kWh. Weitere technische Details zur Donut Solid State liegen bisher nicht vor, lediglich der praxisrelevante Hinweis "nicht entzündlich und somit sicherer".

Nur 10 Minuten nachladen, bis zu 600 km Reichweite – und sicherer obendrein Zudem funktioniere der Feststoff-Akku "stabiler über alle Betriebstemperaturen hinweg" und werde "aus weltweit häufig vorkommenden Materialien hergestellt, sodass die Materialverfügbarkeit keine Produktionsprobleme verursacht."

Verge TS Pro mit neuer Motor-Version Donut 2.0 – im Hinterrad Zwar hat die markante, einzigartige Grundkonstruktion der Verge TS Pro bereits einige Jahre auf dem Buckel, doch beim Elektro-Motor direkt im nabenlosen Hinterrad handelt es sich neuerdings um den Typ "Donut 2.0". Und der wiegt angeblich 50 Prozent weniger.

Extrabreiter Hinterreifen im Format 240/45-17 Bisher waren es circa 50 Kilo ungefederte Masse im extrabreit bereiften Hinterrad (240/45-17) der Verge TS Pro, nun müssten es also "nur noch" circa 25 bis 30 Kilo sein. Entsprechend positive Effekte aufs Handling des ursprünglich finnischen Elektro-Superbikes sind zu erwarten. Als aktuelles Gesamtgewicht nennt Verge relativ leicht erscheinende 235 Kilogramm.

Nach wie vor stark: 1.000 Nm und 102 kW (139 PS) Unverändert ist nach Herstellerangaben die elektrische Spitzenleistung der Verge TS Pro, mit 102 kW (139 PS). Ebenso das noch stärker beeindruckende Maximal-Drehmoment direkt im Hinterrad: 1.000 Nm. In angeblich 3,5 Sekunden kann die TS Pro aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen – ohne Schaltung, aber mit Schlupfregelung. Auf 200 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit begrenzt, stabilisiert vom XL-Radstand – über 1,60 Meter. Vergleichsweise moderat ist die Sitzhöhe mit 78 Zentimeter.

Verge TS Pro – technische Daten und Ausstattung Brembo und Galfer liefern aktuell die Bremsen-Komponenten für die Verge TS Pro, selbstverständlich mit ABS. Wahlweise von Wilbers oder von Öhlins konfigurierbar sind Upside-down-Telegabel und Zentralfederbein, jeweils voll einstellbar. Top-modern sind die Displays, die Verge einsetzt, insbesondere der große Touchscreen mitsamt Connectivity an der klassischen Tankposition. Eher klassisch nutzerfreundlich ist die Griffheizung als Grundausstattung.

Neue Verge TS Pro für 2026 – Verfügbarkeit und Preis "In den kommenden Monaten", also im Laufe des Jahres 2026, will Verge die neue TS Pro mit Feststoff-Batterie (Solid State) an Kunden ausliefern. Auch in Deutschland, je nach Wunsch-Konfiguration ab circa 37.000 Euro.