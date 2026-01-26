113 Kilo leichte Elektro-Enduro: Land Moto District ADV aus den USA

Land Moto, oder kurz und einfach "Land", ist ein junges Team in Cleveland, Ohio (USA). Das vermeintlich zukunftsorientierte Geschäftsmodell: Elektro-Motorräder. Design, Entwicklung und Kleinserienfertigung in Handarbeit zieht die Start-up-Company komplett selbst durch. Mit ersten Ansätzen in die Richtungen "Street" und "Scrambler" hat die hauseigene Baureihe namens District Anlauf genommen für das neue Top-Modell: die Elektro-Enduro District ADV.

Land Moto District ADV Nicht nur mit elektrischem Antrieb, sondern durch und durch modern ist die District ADV von Land Moto konzipiert. Also selbstverständlich mit LED-Leuchten, TFT-Display und CAN-Bordnetz mitsamt Smartphone-App. Allerdings: als Enduro ohne ABS an den beiden Scheibenbremsen.

Bis zu 17 kW (23 PS) und 110 km/h In der Europäischen Union (EU) ist die Land Moto District ADV ohne ABS nicht straßenzulassungstauglich. In ihrem Herkunftsland USA hingegen schon. Dort spielt es auch keine Rolle, dass sie mit 12 kW (circa 16 PS) Nennleistung ganz knapp über dem europäischen Leichtkraftrad-Limit (11 kW/15 PS) liegt. Mit den dazu genannten 17 kW (circa 23 PS) Spitzenleistung soll die Elektro-Enduro 60 bis 70 mph Topspeed erreichen, also bis zu circa 110 km/h.

113 kg leichte Elektro-Enduro Ohnehin wäre die Land Moto District ADV viel zu leicht für die europäische Führerscheinklasse A1 oder die Pkw-Führerscheinerweiterung (in Deutschland B196). Diese Elektro-Enduro wiegt angeblich nur 113 kg (250 lbs). An ihrem Stahlrohr-Fahrwerk ist bis auf die Frontverkleidung im klassischen Rally-Stil und den Heck-Gepäckträger aus Aluminium wenig dran.

Voll einstellbares Fahrwerk und Rückwärtsgang Sowohl das Federbein an der Cantilever-Schwinge als auch die Upside-down-Telegabel der Land Moto District ADV sind voll einstellbar. Sie rollt auf schlauchlos eingespeichten Rädern mit schmalen Enduro-Reifen, allerdings vorn wie hinten im Format 17 Zoll und somit nicht konsequent auf Geländegängigkeit getrimmt.

Elektrischer Enduro EVO Motor Dafür ist der elektrische "Enduro EVO Motor" der Land Moto District ADV nahezu optimal am Schwingendrehpunkt positioniert, er treibt das Hinterrad stufenlos und klassisch per Kette an. Bei Bedarf auch rückwärts, in Schrittgeschwindigkeit zum Rangieren.

Bis annähernd 200 km Reichweite mit Rekuperation Schwerpunktgünstig zentral in der Land Moto District ADV ist das Akku-Pack eingebaut. Dazu lauten die Herstellerangaben 5,5 kWh maximale Kapazität und circa 5 Stunden Ladedauer am Standard-Stromanschluss. Zudem erwähnt Land Moto die Rekuperation (Energierückgewinnung) während der Fahrt. Je nach Durchschnittsgeschwindigkeit seien bis zu über 120 Meilen, also annähernd 200 Kilometer Reichweite, zu erwarten.

Land Moto District ADV – Verfügbarkeit und Preise Spätestens für das zweite Quartal 2026 sind die ersten Auslieferungen der Land Moto District ADV in den USA geplant. Losgehen soll es mit der Ascent Edition – in Weiß mit goldfarbenen Felgen und Verkleidungsteilen aus "Forged Carbon" – für 12.700 US-Dollar. Ebenfalls 2026, im zweiten Quartal, soll die Standard-Ausführung für 11.200 US-Dollar folgen.