Nur 15 Minuten laden für 94 Elektro-PS: BBM Hiro aus Spanien

Gegründet von den Brüdern Guillaume und Benoit Barras, ist BBM die Abkürzung für Barras Brothers Motorcycles. Nachdem die beiden unter dem Label Angry Lane diverse Custombikes gebaut hatten, haben sie bei Bilbao, im baskischen Norden Spaniens, ihre neue Firma BBM angesiedelt.

Barras Brothers Motorcycles (BBM) aus Bilbao, Spanien Bei BBM konzentrieren die Barras-Brüder sich mit ihrem Team auf die Entwicklung von Elektromotorrädern. Hiro nennen sie ihre eigene technische Plattform, von der sie – bisher – nur virtuelle Bilder zeigen. Mit Know-how haben sie sich nach eigenen Angaben von den belgischen Elektromotorrad-Pionieren von Sarolea unterstützen lassen.

BBM Hiro als modernes Elektro-Motorrad im Retro-Stil Grundkonzept der BBM Hiro ist ein Modern-Classic-Naked-Bike, mit Drahtspeichenrädern und Endantrieb per Kette – aber eben mit Elektromotor. Der ist mitsamt Steuerungselektronik flüssigkeitsgekühlt und optimal, also koaxial am Schwingendrehpunkt positioniert. So ist das günstig für den Schwerpunkt, und der Kettendurchhang ändert sich beim Ein- oder Ausfedern nicht.

Bis zu 150 Nm und 94 PS (70 kW) – aber A2-kompatibel Bis zu 150 Nm Drehmoment und 94 PS (70 kW) Spitzenleistung gibt BBM für die Hiro an. Wobei die Dauer-Nennleistung nicht über 48 PS (35 kW) beträgt, sodass die europäische Führerscheinklasse A2 ausreicht.

Ohne Schaltung auf bis zu 190 km/h Ohne Schaltung beschleunigt die BBM Hiro angeblich in 3,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h, und als Höchstgeschwindigkeit nennt BBM bis zu 190 km/h. Sowohl die Schlupfregelung als auch die Motorbremswirkung der Rekuperation (Energierückgewinnung) sind einstellbar und ganz abschaltbar.

360 Volt und bis zu 225 km Reichweite Ebenfalls schwerpunktgünstig, zentral im Aluminium-Gehäuse, sind bei der BBM Hiro die Lithium-Ionen-Zellen untergebracht. Mit 360 Volt ist die Betriebsspannung relativ hoch, und die Gesamtkapazität fällt mit rund 13 kWh ebenfalls stark aus. Bis zu 225 Kilometer Reichweite sollen damit drin sein.

Schnelles Laden in nur 15 Minuten Umso vielversprechender sind die für die BBM Hiro angekündigten Ladezeiten: In nur 15 Minuten soll der Akku auf 80 Prozent zu bringen sein, einen entsprechenden Schnellladeanschluss (DC/CCS2/NACS) vorausgesetzt. Bis zu 6,6 kW leistet das integrierte Ladegerät. An einer Standard-Steckdose dauert es 2 Stunden und 40 Minuten, bis 80 Prozent erreicht sind.

Sportliches Fahrwerk mit Gitterrohr-Rahmen Aus Chrom-Molybdän-Stahl ist der Gitterrohr-Hauptrahmen für die BBM Hiro konstruiert, der angeschraubte Heckrahmen sowie die Hinterradschwinge aus Aluminium. Direkt angelenkt ist das Zentralfederbein, und vorn steht die Upside-down-Telegabel im sportlichen 66-Grad-Winkel am Lenkkopf.

Excel-Felgen, Michelin-Reifen und Brembo-Bremsen Standard sind die Reifenformate an den Excel-Felgen der BBM Hiro, also 120/70 ZR 17 vorn und 180/55 ZR 17 hinten, vorgesehen sind offenbar Michelin Road. Sowohl die Doppelscheibenbremse am Vorderrad als auch die Scheibenbremse am Hinterrad sind mit Bremszangen von Brembo bestückt und mit abschaltbarem ABS kombiniert.

Gewicht und weitere technische Daten Als Gesamtgewicht für die BBM Hiro sind genau 200 Kilogramm angekündigt – was für ein Elektromotorrad dieser Leistungskategorie herausragend leicht wäre. Umso zugänglicher erscheinen die genannten 79 Zentimeter Sitzhöhe für das Solo-Polster.

BBM Hiro Roadster, Streetfighter, Café Racer und Scrambler – ab 16.900 Euro Mit adäquater, moderner Ausstattung (LED, TFT und Connectivity mitsamt App) soll die BBM Hiro ab Juli 2026 verfügbar sein. Voraussichtlicher Preis: ab 16.900 Euro. Geplant sind die 4 Modellvarianten Roadster, Streetfighter, Café Racer und Scrambler. Obendrein sollen individuelle Custombikes konfigurierbar sein – und damit haben die Barras-Brüder ja bereits Erfahrung.