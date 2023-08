Roller mit Elektroantrieb gelten zwar als fortschrittlich, aber so richtig revolutionär sind sie nicht mehr. Ein britisches Start-Up will mit seinem Ende 2018 angekündigten Zapp i300 aber dennoch eine Revolution im Rollerbau anstoßen. Der Roller soll nur 90 Kilogramm wiegen. Möglich macht das ein Exoskelett, welches mit einem nicht näher beschriebenen Verbundwerkstoff kombiniert wird. Im Gegensatz zu normalem Kunststoff sollen alle Materialien komplett wiederverwertbar sein.

Elektroroller mit umfangreicher Ausstattung

Der Hinterradantrieb erfolgt über einen Riemen. Die Monoschwinge aus Aluminium stützt sich über ein nahezu liegendes Federbein am Rahmen ab. Ansonsten gibt sich das Heck extrem luftig. Das Vorderrad wird von einer Upside-Down-Gabel geführt, die in der Vorspannung einstellbar ist, so auch das Federbein am Heck. Bremspower liefern radial montierte 4-Kolben-Bremssättel mit schwimmend gelagerten Scheiben an beiden Rädern – jeweils ABS-geregelt. Zudem zählt Zapp auf der offiziellen Website bezüglich Ausstattung eine Wheelie-Kontrolle auf sowie eine extra breite Bereifung und ein hochauflösendes Digitaldisplay.