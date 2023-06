Ducati Multistrada V2 2023: Neue Farben für die V2-Enduro

Ducati Multistrada V2 S 2023

Insgesamt 3 Farben stehen 2023 für die Multistrada V2 S zur Wahl. Basislack ist das bekannte Rot ab 17.790 Euro. 300 Euro Aufpreis kostet das neue Street Grey, bei dem alle zuvor roten Lackteile in Grau lackiert sind. Zusätzlich ändert Ducati die Farbe der Gussfelgen von Schwarz zu Rot. Für 400 Euro mehr steht die Multi in einer schwarzen Lackierung beim Händler, in Marketing-English: "Thrilling Black Livery". Eine Mischung aus Schwarz und hellem Grau, mit kantigen Grafiken an der Kühlerverkleidung, mit roten Felgen und Akzenten.