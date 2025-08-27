KTM EXC 6DAYS: 5 Sondermodelle für 2026

Mit der 2026er EXC 6DAYS-Reihe bringt KTM erneut eine Sonderedition an den Start – technisch überarbeitet, optisch geschärft und traditionell abgestimmt auf das größte Enduro-Event des Jahres: die FIM International Six Days Enduro (ISDE), die 2025 im italienischen Bergamo stattfindet.

Neue Saison, bewährtes Konzept: KTM EXC 6DAYS Seit Jahren markiert KTM den Auftakt zur ISDE mit einer Sonderauflage ihrer EXC-Modelle – und auch 2026 folgt man dieser Tradition. Die neue KTM EXC 6DAYS-Reihe basiert auf der überarbeiteten Enduro-Generation für das Modelljahr 2026 und umfasst fünf Modelle:

KTM 300 EXC 6DAYS (2-Takt)

KTM 250 EXC-F 6DAYS (4-Takt)

KTM 350 EXC-F 6DAYS (4-Takt)

KTM 450 EXC-F 6DAYS (4-Takt)

KTM 500 EXC-F 6DAYS (4-Takt) Mit diesen Modellen will KTM sowohl Privatfahrer als auch ambitionierte Wettkampfpiloten ansprechen – getreu dem Motto: "ready to race".

Fahrwerk-Updates für noch mehr Tempo Im Mittelpunkt der technischen Überarbeitung steht das Fahrwerk: Die neue 48-mm-WP-XACT-Closed-Cartridge-Gabel wurde überarbeitet, ebenso das WP-XPLOR-PDS-Federbein. Die Änderungen zielen auf ein direkteres Feedback, reduziertes Gewicht und mehr Stabilität bei hohem Tempo. Für zusätzliche Robustheit soll eine überarbeitete Kühlerkonstruktion mit verstärktem Verschluss sowie serienmäßige Kühlerlüfter sorgen. Auch das Kraftstoffsystem erhielt einen neuen Schutzdeckel.

Optik im Zeichen der Tricolore Anlässlich des Austragungsorts der 99. ISDE – rund um Bergamo in Norditalien – erscheint die 2026er KTM 6DAYS-Serie in einem neuen Farbschema: Blau, Weiß, Grün und Rot zieren Karosserieteile, Gabelschützer und Sitzbank. Der Rahmen ist KTM-typisch in glänzendem Orange gehalten, CNC-gefräste Gabelbrücken, Kettenschutz, ein spezieller Kettenradträger von Supersprox sowie markante 6DAYS-Grafiken an Lenker, Felgen und Schalldämpfer runden das Erscheinungsbild ab.

Serienausstattung mit Wettbewerbs-Charakter Die 6Days-Modelle unterscheiden sich deutlich von den Serienmodellen der EXC-Reihe. Zur serienmäßigen Ausstattung gehören: