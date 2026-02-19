Lamborghini-Farben für die Multistrada V4: Ducati Factory Made (DFM)

Bei dem im Februar 2026 erstmals vorgestellten und mit der Ducati Multistrada V4 eingeführten Programm Ducati Factory Made (DFM) handelt es sich um eine umfangreiche Erweiterung des Modell-Konfigurators.

Ducati Factory Made (DFM) neu ab 2026 Ab sofort ist – als erstes Modell – die Ducati Multistrada V4 mit den zusätzlichen Optionen des Ducati Factory Made (DFM) konfigurierbar. Kaufinteressenten können sich die beliebte, stark motorisierte Reiseenduro laut Ducati "maßgeschneidert" zusammenstellen. Und in der jeweiligen Wunsch-Konfiguration läuft sie dann im Stammwerk in Borgo Panigale bei Bologna vom Montageband.

Sonderlackierungen und spezifische Dekors Ducati Factory Made (DFM) beinhaltet vor allem neue Sonderlackierungen mitsamt spezifischen Dekors. "Icone", "Style", "Sophistication", "Performance Liveries" und "Ducati Corse Liveries" heißen die teils farbenfrohen Variationen. Und die dafür fälligen Aufpreise reichen von 200 bis 1.000 Euro.

Original-Farben von Lamborghini Obendrein stehen bei Ducati Factory Made (DFM) auffällige sowie markant formulierte Lamborghini-Farben für die Multistrada V4 zur Auswahl: "Viola Pasifae", "Arancio Xanto", "Giallo Belenus", "Blu Uranus" und "Verde Scandal". Der Aufpreis dafür jeweils: 1.500 Euro. Und der Hintergrund dazu: Sowohl Ducati als auch Lamborghini gehören via Audi zum VW-Konzern.

Weitere Ausstattungsdetails kombinierbar Neben den vielfältigen neuen Farboptionen stehen bei Ducati Factory Made (DFM) diverse Ausstattungsdetails für die Multistrada V4 zur Auswahl, ebenfalls direkt ab Werk. Beispielsweise sind das Aluminium-Gussräder, geschmiedete Räder oder Kreuzspeichenräder in verschiedenen Farben. Bremszangen und der Heckrahmen lassen sich ebenfalls farblich zusammenstellen. Bisherige optionale Details, Carbon-Teile und Ausstattungspakete sind nach Gusto kombinierbar.

Ducati Factory Made (DFM) zuerst für die Multistrada V4 Nach der Ducati Multistrada V4 S, RS und Pikes Peak sind Konfigurations-Optionen im Rahmen des neuen Ducati Factory Made (DFM) für weitere Modelle zu erwarten. Für welche und ab wann ist indes noch nicht bekannt.