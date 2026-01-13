V2-Enduro wird günstiger: Suzuki senkt den Preis der V-Strom 1050

Suzuki hat verstanden. So scheint es. Wie schon bei der V-Strom 800 sinkt der Preis der V-Strom 1050 für 2026 um 410 Euro. Laut Listenpreis ist demnach der Aufstieg auf eine der letzten großen V2-Enduros bereits ab 14.990 Euro möglich. Und wer sich für die V-Strom 1050 DE entscheidet, zahlt 2026 ab 15.590 Euro sogar 760 Euro weniger als noch 2025.

Geblieben ist der Unterschied zwischen V-Strom 1050 und DE durch die Größe des Vorderrads in 19 oder 21 Zoll.

Suzuki V-Strom 1050 – 106 PS für 14.990 Euro Seit 2002 treibt der große V2 von Suzuki die V-Strom an. Bis 2014 mit 998 Kubik und damit sehr nahe an der Superbike-Basis von einst. Seither mit 1.037 Kubik, 100 Nm und 106 PS ein fein gereifter V2 ohne Allüren. Allerdings muss der V2 einiges an Motorrad beschleunigen: 242 Kilo fahrfertig sind für die Klasse zwar kein ungewöhnlicher Wert, nur stehen denen anderswo gute 40 bis 70 PS mehr gegenüber.

Üppig ausgestattete Basis-V-Strom 1050 Allerdings auch mehr Preis, und hier punktet die V-Strom 1050 für 2026: Von 15.400 auf 14.990 Euro senkt Suzuki den Listenpreis, ohne Leistung zu kürzen. Bereift in 19/17-Zoll, mit je 160 Millimetern Federweg, theoretisch 384 Kilometern Reichweite, mit Blipper, Tempomat, schräglagensensiblem ABS und einstellbarer Traktionskontrolle sowie voll einstellbarer Gabel ist die V-Strom 1050 in der Basis schon üppig ausgestattet.

Farben gibt's ohne Aufpreis 2026 bietet Suzuki die V-Strom 1050 in den Farben Metallic Oort Gray/Metallic Mat Black, Metallic Mat Steel Green/Metallic Mat Black und Glass Sparkle Black/Metallic Mat Black an. Jeweils ohne Aufpreis.

Suzuki V-Strom 1050 DE – fast 800 Euro günstiger Exakt 760 Euro günstiger bietet Suzuki die V-strom 1050 DE für 2026 an. Die DE ist Suzukis Antwort auf die großen Enduros mit einem Vorderrad in 21-Zoll vom Schlage einer KTM Super Adventure R oder Triumph Tiger 1200 Rally Pro. Und natürlich auf die Honda Africa Twin 1100, mit der sie sich zweifellos vergleichen lässt.

Und zwar nicht nur bei Ausstattung, Motorleistung oder Fahrwerk. 2026 liegen die V-Strom 1050 DE und die Africa Twin preislich eng zusammen. Durch den Abschlag auf den Preis der DE von 16.350 Euro auf 15.590 Euro kostet die 2026er-DE laut Liste 230 Euro weniger als die Honda im Modelljahr 2025. Ob das so bleibt, ist offen, denn Honda hat die Preise für 2026 noch nicht kommuniziert.

Zu haben ist die Suzuki V-Strom 1050 DE 2026 in 3 neuen Farben: Champion Yellow/Glass Sparkle Black, Glass Sparkle Black/Metallic Mat Black und Pearl Tech White/Glass Sparkle Black. Jeweils ohne Aufpreis.