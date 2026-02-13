Neue "GS" vom BMW-Partner: Voge DS800X Rally für 8.999 Euro mit starken Eckdaten

Voge ist die Eigenmarke von Loncin, dem langjährigen BMW-Partner in China. Und die bereits bekannte Voge DS 900 X ist die chinesische Schwester der BMW F 850/900 GS. Mit dem gleichen Reihenzweizylinder-Motor und ebenso von Loncin gefertigt, kostet die 900er von Voge aktuell 9.999 Euro (zuzüglich Liefernebenkosten) – mehrere Tausend Euro weniger als das bayerische Original.

Voge DS 800 X Rally neu für 8.999 Euro Nochmals einen Tausender preisgünstiger positioniert sich die neue Voge DS 800 X Rally. Sie war ursprünglich für 2025 angekündigt und ist ab Februar 2026 in Deutschland verfügbar, für 8.999 Euro (zuzüglich 370 Euro Liefernebenkosten). Damit distanziert Loncin/Voge sich deutlich vom deutschen Partner – nicht nur beim Preis.

Neuer Reihenzweizylinder-Motor von Loncin Beim Antrieb der neuen Voge DS 800 X Rally handelt es sich nicht um einen von BMW, sondern um einen von Loncin selbst neu entwickelten Motor. Es ist ebenfalls ein wassergekühlter Reihenzweizylinder mit dohc-Ventiltrieb und insgesamt 8 Ventilen, hier mit 798 Kubik (DS 900 X: 895 Kubik). Jeweils 84 mm Bohrung und 72 mm Hub lassen keine Ableitung von einem bisherigen Baumuster erkennen. "Mainstream" sind indes die 270 Grad Hubzapfenversatz.

Mit 95 PS bis zu 210 km/h Wie die DS 900 X ist auch die neue Voge DS 800 X Rally auf 95 PS (70 kW) Spitzenleistung abgestimmt (bei 9.000/min, DS 900 X bei 8.250/min). Dazu nennt Loncin maximal 81 Nm bei 6.500/min (DS 900 X: 95 Nm bei 6.000/min). Ein weiterer feiner Unterschied: Die DS 900 X hat einen Quickshifter am 6-Gang-Getriebe, die DS 800 X nicht. Eine abschaltbare Schlupfregelung (TCS) hat aber auch die 800er an Bord. Höchstgeschwindigkeit im 6. Gang: 210 km/h (Herstellerangabe).

Enduro-Fahrwerk voll einstellbar Zur Modellbezeichnung Voge DS 800 X Rally bekommt die neue Reise-Enduro ein richtig geländetaugliches Fahrwerk: Upside-down-Telegabel und Federbein von Kayaba (KYB) sind jeweils voll einstellbar, mit Handrad für die Federvorspannung am Heck. Ebenfalls einstellbar ist der Lenkungsdämpfer. Mit circa 200 Millimeter Federweg ergeben sich ebenso sportliche 860 Millimeter Sitzhöhe.

21-Zoll-Vorderrad und 18-Zoll-Hinterrad Auch die schlauchlosen Kreuzspeichenräder der neuen Voge DS 800 X Rally haben konsequente Enduro-Formate, entsprechend grobstollig bereift mit Pirelli Scorpion Rally STR in 90/90-21 vorn und 150/70 R 18 hinten. Zwei Scheibenbremsen vorn und eine hinten sind mit Komponenten von Nissin sowie mit abschaltbarem ABS konfiguriert.

Umfangreiche Ausstattung mit Griffheizung und Sitzheizung Komfortabel und üppig ausgestattet – zumal für diese (Preis-)Klasse – kommt die neue Voge DS 800 X Rally außerdem mit Griffheizung und Sitzheizung. Moderne Standards sind LED-Leuchten rundum, ein USB-Anschluss sowie das TFT-Display (7 Zoll vertikal) mit Reifenluftdruck-Anzeigen und Connectivity samt Navigation. Obendrein ist die DS 800 X Rally mit einstellbarem Windschild, Handprotektoren und Motor-Schutzblech sowie mit seitlichen Schutzbügeln und Nebelscheinwerfern samt Abbiegelicht-Funktion ausgerüstet. Zudem hat sie einen klassischen praktischen Hauptständer.

227 kg mit 24-Liter-Tank und weitere technische Daten Die Herstellerangabe zum Gesamtgewicht der neuen Voge DS 800 X Rally sind 227 Kilogramm – fahrbereit mit gefülltem und überdurchschnittlich großem 24-Liter-Benzintank. Ausgehend vom genannten Durchschnittsverbrauch, 5,2 Liter pro 100 Kilometer, ergeben sich circa 460 Kilometer Reichweite.

Voge DS 800 X Rally – Farben und Preise für 2026 In zwei Farbvarianten steht die neue Voge DS 800 X Rally 2026 in Deutschland zur Auswahl: Schwarz oder Weiß-Blau. Beide zum gleichen Preis: 9.369 Euro (inklusive Liefernebenkosten).