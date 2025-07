Kaum Chancen für eine Ténéré 900: MOTORRAD erklärt die Gründe

Der Motor: Kraft satt, aber mit Seitenwirkung

Der CP3‑Motor aus der Yamaha MT‑09 und der Tracer 9 leistet aktuell 119 PS und 93 Nm aus 890 cm³. Optional mit Automatik. Kraftvoll, drehfreudig, emotional – aber eben auch breiter und schwerer als ein Twin. Im Gelände wird aus jeder Kilowattstunde mehr leider auch mehr Gewicht. Die MT‑09 bringt fahrfertig 193 kg auf die Waage, die Tracer 9 GT 231 Kilo. Und die Ténéré 700 liegt bei 208 kg. Was 22 Kilo mehr als beim Naked Bike MT-07 sind.

Yamaha braucht in diesem Fall also 22 Kilo, um aus einem Naked Bike eine Enduro zu machen. Entsprechend könnte eine Ténéré 900 dann mindestens 215 Kilo wiegen – was gerade noch als "leicht" durchginge.