Ducati-Neuheiten 2022 DesertX, kleine Streetfighter, Pikes Peak und Co.

Ducati schenkt seinen Fans eine volle Neuheiten-Breitseite ein. Wie schon im Vorjahr werden die neuen Modelle für 2022 in eigenen Episoden zeitlich sauber gestaffelt präsentiert. Los geht es am 30. September, die letzte Neuheit für 2022 soll am 9. Dezember 2021 enthüllt werden. Alle Präsentation werden jeweils ab 16 Uhr Live gestreamt und können über die Ducati-Website und auch über den Youtube-Kanal der Italiener verfolgt werden.

Streetfighter V2, Pikes Peak und DesertX

Und was ist zu erwarten? Ducati nennt sechs Termine mit sechs neuen Modellen. Am 30. September geht es los mit einem Modell, welches die Italiener mit "Your everyday wonder" umschreiben. "Mark your roots" lautet das Thema der Show am 14. Oktober, hinter der sich neue Scrambler-Varianten verbergen dürften. Unter dem Titel "Rule all mountains" dürfte am 28.Oktober die Pikes Peak-Version der Multistrada das Licht der Öffentlichkeit suchen. "A new Fighter in town" kann am 11. November nur die Präsentation der neuen kleinen Streetfighter-Version mit V2-Motor bedeuten. Am 25. November steht dann "The evolution of Speed" ins Haus. Hier erwarten wir modellgepflegte Versionen der Panigale V4 und der V4 SP. Den Gipfel der Ducati-Festspiele bildet dann am 9. Dezember die neue DesertX.

Ducati

Die DesertX ist das neue Adventure-Bike von Ducati, das dank eines völlig neuen, um ein 21-Zoll-Vorderrad herum konzipierten Fahrwerks großartige Fähigkeiten im Gelände bietet und auf die Leistung und die Zuverlässigkeit des flüssigkeitsgekühlten 937-cm³-Testastretta-Motors zurückgreifen wird. Die DesertX geht auf das 2019 auf der Eicma vorgestellte Conceptbike zurück.

Fazit

Ducati zündet für 2022 ein Neuheiten-Feuerwerk mit sechs frischen Modellen. Das Angebot reicht von einer neuen Enduro, über eine Multistrada mit Straßenorientierung bis hin zu einer kleinen Streetfighter.